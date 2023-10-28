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Тяжкохвора акторка Тишкевич вперше за довгий час поділилася новинами про своє самопочуття: "Успіху нема"

Катерина Тишкевич (фото: instagram.com/kateryna__tyshkevych)
Автор: Іванна Пашкевич

Українська акторка Катерина Тишкевич, яка вже понад вісім років лікується від нестерпного хронічного головного болю, вперше за довгий час вийшла на зв'язок з підписниками. Вона повідомила, що жива, але все ще не здорова.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram зірки "Ніщо не стається двічі".

Катерина Тишкевич розповіла про свій стан

За словами артистки, лікування не дає позитивних результатів, хоча востаннє, коли вона виходила на зв'язок з фоловерами, її стан покращився.

Катерина Тишкевич розповіла про свій стан (фото: instagram.com/kateryna__tyshkevych)

"Я жива, але все ще не здорова. Повернулася до медикаментозної та психотерапії. Шукаємо працюючу схему препаратів. Поки крім побічних дій - успіху немає. Віримо в краще", - написала Катерина.

Що відомо про хворобу акторки

Влітку 2022 року з’ясувалося, що Катерина Тишкевич бореться з невідомою хворобою. Зірка проходила низку обстежень, але встановити її причину медикам довго не вдавалося. 

Катерина Тишкевич (фото: instagram.com/kateryna__tyshkevych)

Пізніше лікарі встановили, що зірка страждає на соматоморфний головний біль, викликаний функціональним уламком мозку.

Причина недуги криється в проблемі з порушенням біохімії мозку, родовою травмою.

Встановити хворобу знаменитості допомогли фахівці в Україні, хоча спочатку вона шукала експертів у Європі, але ті могли її прийняти лише восени.

Пізніше Катерина відправилася лікуватися на острів Балі і після цього дуже рідко стала з'являтися у соцмережах.

Катерина Тишкевич (фото: instagram.com/kateryna__tyshkevych)

Нагадаємо, нещодавно Єфросиніна розповіла про зміни її чоловіка-військового.

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