Дружина Тімура Мірошниченка пережила викидень: "Так мало статися"

Інна Мірошниченко пережила викидень

Фоловери Інни поцікавилися у неї, скільки вона разів була вагітна і як пережити викидень. Тоді ж дружина телеведучого зізналася, що вона теж колись втратила дитину.

Родина Мірошниченків (фото: instagram.com/_inna_mi_)

"Наша перша вагітність теж перервалася. Це треба просто прийняти. Більш "сухий" аргумент - кожна п'ята-шоста вагітність не завершується пологами. Більш "глибокий" - у цієї дитини була коротка місія. Щось "підсвітити" в вас. Вона її виконала і пішла чекати на своє інше втілення. Так мало статися і все. Дайте собі час прожити біль, відпустити і рухатися далі", - поділилась Інна.

Також жінка розповіла, як ставиться до абортів.

"До появи дітей я вважала це абсолютним правом жінки розпоряджатися своїм тілом. Але коли чуєш серцебиття на восьмому тижні, коли відчуваєш рухи, то я зрозуміла для себе, що це життя. І я не можу його відібрати. Це інша душа в моєму тілі. Але я не засуджую жінок, які роблять аборти. З розумінням і співчуттям. Це їхній вибір", - додала Мірошниченко.

Родина Мірошниченків (фото: instagram.com/_inna_mi_)

Нагадаємо, нещодавно зіркове подружжя Мірошниченків похрестило 2-річного сина Марселя, якого після багатомісячних спроб усиновили влітку цього року.

Хрещеними малюка стали колишній наречений блогерки Раміни Есхакзай, адвокат Євген Пронін, і подруга Інни - Марія Семенько.

Родина Мірошниченків (фото: instagram.com/_inna_mi_)

А нещодавно адвокатка повідомила, що подала документи на усиновлення другої дитини. Як вона розповіла у своєму блозі, попереду на неї чекають курси для усиновителів.