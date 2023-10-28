Тяжелобольная актриса Тышкевич впервые за долгое время поделилась новостями о своем самочувствии: "Успеха нет"

Катерина Тышкевич рассказала о своем состоянии

По словам артистки, лечение не дает положительных результатов, хотя в последний раз, когда она выходила на связь с фолловерами, ее состояние улучшилось.

Катерина Тышкевич рассказала о своем состоянии (фото: instagram.com/kateryna__tyshkevych)

"Я жива, но все еще не здорова. Вернулась в медикаментозную и психотерапию. Ищем работающую схему препаратов. Пока кроме побочных действий - успеха нет. Верим в лучшее", - написала Катерина.

Что известно о болезни актрисы

Летом 2022 года выяснилось, что Катерина Тышкевич борется с неизвестной болезнью. Звезда проходила ряд обследований, но установить ее причину медикам долго не удавалось.

Катерина Тышкевич (фото: instagram.com/kateryna__tyshkevych)

Позже врачи установили, что звезда страдает соматоморфной головной болью, вызванной функциональным обломком мозга.

Причина недуга кроется в проблеме с нарушением биохимии мозга, родовой травмой.

Установить болезнь знаменитости помогли специалисты в Украине, хотя изначально она искала экспертов в Европе, но те могли ее принять только осенью.

Позже Катерина отправилась лечиться на остров Бали и после этого очень редко стала появляться в соцсетях.

Катерина Тышкевич (фото: instagram.com/kateryna__tyshkevych)