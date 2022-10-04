"Вирок один": важкохвора акторка Тишкевич розповіла про свій діагноз після 8 років хронічного болю
Відома українська акторка Катерина Тишкевич, яка вже понад вісім років проходить обстеження та лікується від нестерпного хронічного головного болю, дізналася свій діагноз.
Про це вона розповіла на своїй сторінці в Instagram.
Після довго лікування та нескінченних аналізів медики встановили, що зірка страждає на соматоморфний головний біль, спричинений функціональною уламкою мозку.
Зокрема, причина недуги криється в проблемі з порушенням біохімії мозку, спричиненим родовою травмою.
Встановити хворобу Катерині Тишкевич допомогли лікарі в Україні, хоч спершу вона шукала фахівців у Європі, які готові були прийняти її тільки в кінці жовтня чи в листопаді.
"До 7 місяців в мене було встановлене ДЦП. До певного часу дитяче тіло компенсувало цю проблему, а зараз наслідки вийшли ось на такий рівень", - пояснила акторка.
Катерина Тишкевич дізналася свій діагноз після 8 років хронічного болю (instagram.com/mrsketrin)
Наразі лікарі підібрали для неї фармацевтичне лікування та фізичні навантаження. За власним бажанням зірка також планує відвідувати психотерапевта.
Окрім того, раніше акторка просила усіх небайдужих допомогти їй з грошима на лікування. Однак, тепер, коли зірка знає точний діагноз, тому вирішила усі кошти, які залишись, віддати на хорошу справу.
Частину грошей, а саме 50 тисяч гривень вона відправила на ЗСУ. Також 25 тисяч Тишкевич відправила на допомогу безпритульним тваринам. Іншу частину - на лікування тяжкохворим дітям.
Катерина Тишкевич дізналася свій діагноз після 8 років хронічного болю (instagram.com/mrsketrin)
Нещодавно Тишкевич розповідала, як лікується від тяжкої хвороби.
Також зірка розповідала, що через хворобу не встає з ліжка.