Тяжелые металлы и химия: в Хмельницком свалка сильно загрязняет воду в озере (фото)

В Хмельницком в одном из озер обнаружили ряд загрязняющих веществ. В частности, поверхностные воды загрязнены через свалку.

Об этом говорится в сообщении Госэкоинспекции в Telegram-канале.

Так, на прошлой неделе специалисты Госэкоинспекции обследовали ручей без названия, который протекает параллельно полигону твердых бытовых отходов в Хмельницком, и озера в микрорайоне Озерная.

Что нашли в воде

В результате проверки они обнаружили в отобранных пробах воды тяжелые металлы, а содержание химического потребления кислорода превышено в 66 раз.

Согласно результатам обследования воды, зафиксированы:

тяжелые металлы – никель, свинец, марганец, медь, хром, цинк;

превышение почти вдвое по сухому остатку, который характеризует общую загрязненность воды различными примесями;

превышение взвешенных веществ и химического потребления кислорода, последний – в 66 раз.

Загрязненная вода в водоеме в Хмельницком (t.me/deionline/102)

Как пишет "Депо Хмельницкий", экологи говорят, величина химического потребления кислорода – важная гигиеническая характеристика воды. Увеличение этого значения в воде, как правило, - следствие загрязнения воды бытовыми стоками.

В частности, от содержания кислорода в водоеме зависит жизнь водных организмов, использующих кислород для дыхания, интенсивность процессов окисления и разложения органических остатков, самоочищения водоема. В таком случае можно говорить о том, что кислорода в данной водоеме практически нет.