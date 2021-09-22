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Тяжелые металлы и химия: в Хмельницком свалка сильно загрязняет воду в озере (фото)

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Хмельницкий, Среда 22 сентября 2021 20:45
Тяжелые металлы и химия: в Хмельницком свалка сильно загрязняет воду в озере (фото) В Хмельницком нашли опасное озоре (коллаж РБК-Украина)
Автор: Тетяна Самарук

В Хмельницком в одном из озер обнаружили ряд загрязняющих веществ. В частности, поверхностные воды загрязнены через свалку.

Об этом говорится в сообщении Госэкоинспекции в Telegram-канале.

Так, на прошлой неделе специалисты Госэкоинспекции обследовали ручей без названия, который протекает параллельно полигону твердых бытовых отходов в Хмельницком, и озера в микрорайоне Озерная.

Что нашли в воде

В результате проверки они обнаружили в отобранных пробах воды тяжелые металлы, а содержание химического потребления кислорода превышено в 66 раз.

Согласно результатам обследования воды, зафиксированы:

  • тяжелые металлы – никель, свинец, марганец, медь, хром, цинк;
  • превышение почти вдвое по сухому остатку, который характеризует общую загрязненность воды различными примесями;
  • превышение взвешенных веществ и химического потребления кислорода, последний – в 66 раз.

Тяжелые металлы и химия: в Хмельницком свалка сильно загрязняет воду в озере (фото)Тяжелые металлы и химия: в Хмельницком свалка сильно загрязняет воду в озере (фото)Тяжелые металлы и химия: в Хмельницком свалка сильно загрязняет воду в озере (фото)Тяжелые металлы и химия: в Хмельницком свалка сильно загрязняет воду в озере (фото)Загрязненная вода в водоеме в Хмельницком (t.me/deionline/102)

Как пишет "Депо Хмельницкий", экологи говорят, величина химического потребления кислорода – важная гигиеническая характеристика воды. Увеличение этого значения в воде, как правило, - следствие загрязнения воды бытовыми стоками.

В частности, от содержания кислорода в водоеме зависит жизнь водных организмов, использующих кислород для дыхания, интенсивность процессов окисления и разложения органических остатков, самоочищения водоема. В таком случае можно говорить о том, что кислорода в данной водоеме практически нет.

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