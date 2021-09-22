Важкі метали та хімія: у Хмельницькому сміттєзвалище сильно забруднює воду в озері (фото)

У Хмельницькому в одному із озер виявили низку забруднюючих речовин. Зокрема, поверхневі води забруднені через сміттєзвалище.

Про це йдеться в повідомленні Держекоінспекції у Telegram-каналі.

Так, на минулому тижні спеціалісти Держекоінспекції обстежили струмок без назви, який протікає паралельно полігону твердих побутових відходів у Хмельницькому, та озера в мікрорайоні Озерна.

Що знайшли у воді

Внаслідок перевірки вони виявили у відібраних пробах води важкі метали, а вміст хімічного споживання кисню перевищено у 66 разів.

Згідно із результатами обстеження води, зафіксовані:

важкі метали – нікель, свинець, марганець, мідь, хром, цинк;

перевищення майже удвічі по сухому залишку, який характеризує загальну забрудненість води різними домішками;

перевищення завислих речовин та хімічного споживання кисню, останній – в 66 разів.

Забруднена вода у водоймі в Хмельницькому (t.me/deionline/102)

Як пише "Депо Хмельницький", природоохоронці кажуть, величина хімічного споживання кисню – важлива гігієнічна характеристика води. Збільшення цього значення у воді, як правило, - наслідок забруднення води побутовими стоками.

Зокрема, від вмісту кисню у водоймі залежить життя водних організмів, що використовують кисень для дихання, інтенсивність процесів окиснення та розкладання органічних решток, самоочищення водойми. В такому випадку можна говорити про те, що кисню в даній водоймі практично немає.