ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Авто Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Важкі метали та хімія: у Хмельницькому сміттєзвалище сильно забруднює воду в озері (фото)

Новость на русском →
Хмельницький, Середа 22 вересня 2021 20:45
Важкі метали та хімія: у Хмельницькому сміттєзвалище сильно забруднює воду в озері (фото) У Хмельницькому знайшли небезпечне озоре (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

У Хмельницькому в одному із озер виявили низку забруднюючих речовин. Зокрема, поверхневі води забруднені через сміттєзвалище.

Про це йдеться в повідомленні Держекоінспекції у Telegram-каналі.

Так, на минулому тижні спеціалісти Держекоінспекції обстежили струмок без назви, який протікає паралельно полігону твердих побутових відходів у Хмельницькому, та озера в мікрорайоні Озерна.

Що знайшли у воді

Внаслідок перевірки вони виявили у відібраних пробах води важкі метали, а вміст хімічного споживання кисню перевищено у 66 разів.

Згідно із результатами обстеження води, зафіксовані:

  • важкі метали – нікель, свинець, марганець, мідь, хром, цинк;
  • перевищення майже удвічі по сухому залишку, який характеризує загальну забрудненість води різними домішками;
  • перевищення завислих речовин та хімічного споживання кисню, останній – в 66 разів.

Важкі метали та хімія: у Хмельницькому сміттєзвалище сильно забруднює воду в озері (фото)Важкі метали та хімія: у Хмельницькому сміттєзвалище сильно забруднює воду в озері (фото)Важкі метали та хімія: у Хмельницькому сміттєзвалище сильно забруднює воду в озері (фото)Важкі метали та хімія: у Хмельницькому сміттєзвалище сильно забруднює воду в озері (фото)Забруднена вода у водоймі в Хмельницькому (t.me/deionline/102)

Як пише "Депо Хмельницький", природоохоронці кажуть, величина хімічного споживання кисню – важлива гігієнічна характеристика води. Збільшення цього значення у воді, як правило, - наслідок забруднення води побутовими стоками.

Зокрема, від вмісту кисню у водоймі залежить життя водних організмів, що використовують кисень для дихання, інтенсивність процесів окиснення та розкладання органічних решток, самоочищення водойми. В такому випадку можна говорити про те, що кисню в даній водоймі практично немає.

Раніше ми повідомляли, що у Дніпрі озеро з черепахами перетворилось на болото. Він цього місцеві жителі б'ють на сполох.

Також повідомлялося, що у Києві на будівництві скандального ТРЦ з'явилося "озеро", де плавають качки.

Читайте РБК-Україна в Google News
вода
LITE
Свято 22 вересня: що категорично заборонено сьогодні і кого потрібно привітати
Свято 22 вересня: що категорично заборонено сьогодні і кого потрібно привітати