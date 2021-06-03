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Рай для уточек: в Киеве на стройке скандального ТРЦ появилось "озеро" (видео)

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Киев, Четверг 03 июня 2021 21:22
Рай для уточек: в Киеве на стройке скандального ТРЦ появилось "озеро" (видео) Коллаж РБК-Украина: в Киеве стройка ТРЦ превратилась в водоем
Автор: Владимир Костырин

В Киеве на месте строительства нового грандиозного ТРЦ Lisova Mall недалеко от станции метро "Лесная" образовался большой пруд после обильных осадков, и сейчас на заполненном водой пустыре поселились утки. Полюбоваться пернатыми киевляне могут через высокий забор, который огораживает котлованы.

Как появилось такое "озеро" возле подземки и оживленной транспортной развязки - читайте в нашем материале ниже.

Также появилось видео с прудом и уточками на месте замороженной стройки с котлованом со строймусором посередине.

Видео: в Киеве на месте строительства ТРЦ образовался пруд с уточками на Лесной

Нужно сказать, что водоем в этом месте появляется не впервые, так как масштабный проект по строительству торгцентра, который будет находиться между Броварским проспектом, улицами Киото и Мурманской, растянулся на годы.

Строительные мероприятия сопровождались рядом скандалов. В частности, из-за вырубки леса для воздвижения объекта, так как участок находится возле парка-памятника садово-паркового искусства местного значения. После обращения коммунальщиков работы по строительству были остановлены.

Также для будущего ТРЦ снесли местный рынок и всю инфраструктуру, перекроили транспортную развязку, усложнив жизнь как водителям, так и пассажирам. Как рассказывают жители Лесного массива, возникли сложности с транспортным движением в этом районе, увеличились пробки.

В Киеве стройка скандального ТРЦ превратилась в огромный грязный &quot;бассейн&quot;

Проект ТРЦ Lisova Mall (фото: naiukraine.com)

Напомним, что ранее проект ТРЦ вызвал скандал, связанный с его названием. Так, в начале застройщики планировали транслитерацию с российского - Lesnaya Mall, из-за чего возникли протесты и обращение в Кабмин.

Также мы писали о том, что под Киевом река превратилась в коричневую жижу с мертвой рыбой, и представители Киевского рыбоохранного патруля показали фото экокатастрофы.

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