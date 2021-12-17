Тянет на солененькое? Врачи объяснили, о чем сигналит ваш организм
Медики постоянно напоминают, что большое количество соли в рационе может негативно влиять на ваше здоровье. Однако полностью от нее отказываться не стоит – она нужна для поддержания некоторых функций.
Почему организм периодически начинает требовать что-то соленое и о чем это говорит – читайте в материале ниже.
Стресс
В состоянии стресса и тревоги организм начинает вырабатывать в большом количестве кортизол.
Это гормон стресса, который часто провоцирует тягу к еде в принципе. Чтобы справиться с ситуацией, человек задабривает свой организм любимой едой, среди которых полно сладостей и соленых продуктов.
Физическая нагрузка
При активных тренировках человек интенсивно потеет. Вместе с жидкостью выходит и натрий. Организм реагирует на нехватку этого элемента и начинает требовать что-то соленое.
Предменструальный синдром
Каждая женщина сталкивалась в дни ПМС с желанием немедленно съесть соленый огурец или гамбургер.
Это связано с гормональными изменениями перед критическими днями и организм требует чего-то сладкого или соленого.
Скука
Для многих людей еда – это не только пища, но и развлечение. Различные чипсы, сухарики и орешки помогают скоротать время за просмотром фильма, к примеру.
Это быстро превращается во вредную привычку, которая незаметно разрушает здоровье.
Недостаток сна
При отсутствии полноценного отдыха в организме повышается уровень кортизола – гормона стресса.
Лептин при этом перестает контролировать аппетит и нарушается самоконтроль в отношении вредной еды.
Также сокращается выработка серотонина и для его восполнения человек начинает искать внешние ресурсы.
А вот гормон грелин начинает расти – он отвечает за аппетит и подает сигналы голода.
Из-за недосыпа человек находится в утомленном состоянии и у него нет силы воли, чтобы отказаться от вредной еды.
Нарушение работы надпочечников
Это очень редкое заболевание, при котором в организме не производится необходимого количества гормонов.
А они контролируют баланс соли и жидкости. Организм начинает требовать натрий из других источников.
Напомним, ранее мы писали о том, какие продукты стоит употреблять не чаще одного раза в месяц.
А также рассказывали о том, как самостоятельно приготовить соусы, которые популярны во всем мире.