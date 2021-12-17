Тягне на солоненьке? Лікарі пояснили, про що сигналить ваш організм

Медики постійно нагадують, що велика кількість солі в раціоні може негативно впливати на ваше здоров'я. Однак повністю від неї відмовлятися не варто – вона потрібна для підтримки деяких функцій.

Чому організм періодично починає вимагати щось солоне і про що це говорить – читайте в матеріалі нижче .

Стрес

У стані стресу і тривоги організм починає виробляти у великій кількості кортизол.

Це гормон стресу, який часто провокує тягу до їжі в принципі. Щоб впоратися з ситуацією, людина задобрює свій організм улюбленою їжею, серед якої повно солодощів і солоних продуктів.

Фізичне навантаження

При активних тренуваннях людина інтенсивно потіє. Разом з рідиною виходить і натрій. Організм реагує на брак цього елемента і починає вимагати щось солоне.

Передменструальний синдром

Кожна жінка стикалася в дні ПМС з бажанням негайно з'їсти солоний огірок або гамбургер.

Це пов'язано з гормональними змінами перед критичними днями й організм вимагає чогось солодкого або солоного.

Нудьга

Для багатьох людей їжа - це не тільки їжа, але і розвага. Різні чіпси, сухарики та горішки допомагають скоротати час за переглядом фільму, наприклад.

Це швидко перетворюється на шкідливу звичку, яка непомітно руйнує здоров'я.

Недолік сну

При відсутності повноцінного відпочинку в організмі підвищується рівень кортизолу-гормону стресу.

Лептин при цьому перестає контролювати апетит і порушується самоконтроль щодо шкідливої їжі.

Також скорочується вироблення серотоніну і для його заповнення людина починає шукати зовнішні ресурси.

А ось гормон грелін починає рости - він відповідає за апетит і подає сигнали голоду.

Через недосип людина знаходиться в стомленому стані й у нього немає сили волі, щоб відмовитися від шкідливої їжі.

Порушення роботи надниркових залоз

Це дуже рідкісне захворювання, при якому в організмі не виробляється необхідної кількості гормонів.

А вони контролюють баланс солі та рідини. Організм починає вимагати натрій з інших джерел.