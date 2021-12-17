Тягне на солоненьке? Лікарі пояснили, про що сигналить ваш організм
Медики постійно нагадують, що велика кількість солі в раціоні може негативно впливати на ваше здоров'я. Однак повністю від неї відмовлятися не варто – вона потрібна для підтримки деяких функцій.
Чому організм періодично починає вимагати щось солоне і про що це говорить – читайте в матеріалі нижче.
Стрес
У стані стресу і тривоги організм починає виробляти у великій кількості кортизол.
Це гормон стресу, який часто провокує тягу до їжі в принципі. Щоб впоратися з ситуацією, людина задобрює свій організм улюбленою їжею, серед якої повно солодощів і солоних продуктів.
Фізичне навантаження
При активних тренуваннях людина інтенсивно потіє. Разом з рідиною виходить і натрій. Організм реагує на брак цього елемента і починає вимагати щось солоне.
Передменструальний синдром
Кожна жінка стикалася в дні ПМС з бажанням негайно з'їсти солоний огірок або гамбургер.
Це пов'язано з гормональними змінами перед критичними днями й організм вимагає чогось солодкого або солоного.
Нудьга
Для багатьох людей їжа - це не тільки їжа, але і розвага. Різні чіпси, сухарики та горішки допомагають скоротати час за переглядом фільму, наприклад.
Це швидко перетворюється на шкідливу звичку, яка непомітно руйнує здоров'я.
Недолік сну
При відсутності повноцінного відпочинку в організмі підвищується рівень кортизолу-гормону стресу.
Лептин при цьому перестає контролювати апетит і порушується самоконтроль щодо шкідливої їжі.
Також скорочується вироблення серотоніну і для його заповнення людина починає шукати зовнішні ресурси.
А ось гормон грелін починає рости - він відповідає за апетит і подає сигнали голоду.
Через недосип людина знаходиться в стомленому стані й у нього немає сили волі, щоб відмовитися від шкідливої їжі.
Порушення роботи надниркових залоз
Це дуже рідкісне захворювання, при якому в організмі не виробляється необхідної кількості гормонів.
А вони контролюють баланс солі та рідини. Організм починає вимагати натрій з інших джерел.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, які продукти варто вживати не частіше одного разу на місяць.
А також розповідали про те, як самостійно приготувати соуси, які популярні у всьому світі.