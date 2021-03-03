Twitter запустит аналог Clubhouse для Android
Twitter запустил бета-тестирование на Android сервиса для голосового общения Spaces, аналога Clubhouse.
Об этом компания сообщила на своей официальной странице.
Аудиоплатформа под названием Spaces представляет собой виртуальные комнаты. Там можно общаться и говорить. Но пока нет возможности создавать собственные чаты. Twitter сообщила, что эта опция появится у пользователей в ближайшее время. Но сроки пока не озвучены.
Тестирование собственной платформы для голосовых чатов Twitter анонсировала в декабре 2020 года, но тогда оно было доступно только для некоторых пользователей iOS.
В прошлом месяце социальная сеть объявила о запуске функции голосовых сообщений в личной переписке для устройств на iOS и Android в Японии, Бразилии и Индии.
Отмечается, что по данным TechCrunch, команда разработки Spaces уже проработала ряд новых функций, включая отображение заголовков и описаний, параметры планирования, поддержку соведущих и модераторов, списки гостей и другие.
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