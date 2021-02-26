Билл Гейтс зашел в Clubhouse и сделал заявление про Bitcoin
Основатель компании Microsoft Билл Гейтс в чате в социальной сети Clubhouse признался, что не инвестировал в биткойны (Bitcoin), так как предпочитает вкладывать деньги в компании, "производящие продукты", в том числе вакцины против малярии и кори.
Об этом передает BBC.
Миллиардер и филантроп сказал ведущему Эндрю Соркину, что свой выбор о вложении средств делал не на основании того, будет ли предмет инвестиций стоить дороже для других.
В более раннем интервью Гейтс высказывался об энтузиазме основателя Tesla Илона Маска по поводу виртуальной валюты.
"Я обычно думаю, что если у вас меньше денег, чем у Илона, вам, вероятно, следует быть осторожными. У Илона тонны денег, и он очень искушенный, поэтому я не волнуюсь, что его биткойн будет беспорядочно повышаться или понижаться", - сказал он Bloomberg.
Отметим, что стоимость биткойна подскочила почти на 50% после заявления Tesla о приобретении валюты на 1,5 миллиарда долларов и планах принять ее в качестве оплаты. Впрочем, позже она упала на 20%.
Министр финансов США Джанет Йеллен назвала виртуальную валюту "крайне неэффективным способом проведения транзакций".
Билл Гейтс долгое время скептически относился к биткойну. В 2018 году он сказал в интервью телеканалу CNBC, что если бы мог, то "укоротил" его.
Короткая продажа относится к практике заимствования чего-либо (обычно - акций), продажи их, ожидания падения цены, а затем выкупа их обратно по более низкой цене и их возврата.
Ранее сообщалось, что Билл Гейтс планирует инвестировать два миллиарда долларов в спасение климата.
Также мы писали о том, что недавно Билл Гейтс назвал новые угрозы для человечества, которые похуже коронавируса.