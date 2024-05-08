"Творог" - суржик чи ні? Як правильно говорити українською мовою

Чи є в українській мові слово "творог"

Слова "творог" в українській мові немає. Російський "творог" українською - це сир, іноді його ще можуть називати м'яким сиром або кисломолочним.

"Творог" - немає в українській мові такого слова. У нас є сир - вареники з сиром, сирний пиріг. А харчовий продукт у вигляді твердої маси, який нарізають, наприклад, для бутербродів, називають твердим сиром", - пояснює філолог Олександр Авраменко.

Також мовознавець наголосив, що не варто називати молочні продукти "молочкою", оскільки у нас є питомо українське слово - "набіл".

Отже, слово "творог" - це суржик, тож варто його уникати у своєму мовленні, тим паче, що у нас свій відповідник на позначення цього продукту.

Цікаво, що м'який сир також має діалектні назви - будз, кварґлі, бурда.

Додамо, що кілька років тому Спілка молочних підприємств України намагалася відстояти слово "творог" в українській мові, аргументуючи тим, що воно співзвучне із польським twarożek, словацьким tvaroh, білоруським "тварог", російським "творог", чеським tvaroh, болгарським "творог". Свою позицію вони підкріплюють тим, що в Етимологічному словнику української мови, зафіксоване слово "тваріг" (творуг, творіг, творог), але його витіснило слово "сир". Втім, позиція мовознавців щодо "творогу" залишилась незмінною.

Також філологи поділились корисною порадою, що масло в українській мові варто вживати без приставки "вершкове". Це у російській мові треба розрізняти "сливочное" чи "растительное" масло.