"Творог" - суржик или нет? Как правильно говорить на украинском языке

Есть ли в украинском языке слово "творог"

Слова "творог" на украинском языке нет. Российский "творог" на украинском - это сыр, иногда его еще могут называть мягким сыром или кисломолочным.

"Творог" - нет в украинском языке такого слова. У нас есть "сир" - "вареники з сиром", "сирний пиріг". А пищевой продукт в виде жесткой массы, который нарезают, например, для бутербродов, называют "твердим сиром", - объясняет филолог Александр Авраменко.

Также языковед подчеркнул, что не стоит называть молочные продукты "молочкой", поскольку у нас есть красивое украинское слово - "набіл".

Итак, слово "творог" - это суржик, поэтому следует его избегать в своей речи, тем более, что у нас свое слово на обозначение этого продукта.

Интересно, что мягкий сыр также имеет диалектные названия - "будз", "кварґлі", "бурда".

Добавим, что несколько лет назад Союз молочных предприятий Украины пытался отстоять слово "творог" в украинском языке, аргументируя тем, что оно созвучно с польским twarożek, словацким tvaroh, белорусским "тварог", русским "творог", чешским tvaroh, болгарским "творог". Свою позицию они подкрепляют тем, что в Этимологическом словаре украинского языка зафиксированы слова "тваріг" (творуг, творіг, творог), но его вытеснило слово "сир". Но позиция языковедов относительно "творога" осталась неизменной.

Также филологи поделились полезным советом, что масло в украинском языке следует употреблять без приставки "вершкове". Это в русском языке следует различать "сливочное" или "растительное" масло.