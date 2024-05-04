5 красивих українських слів, які помилково вважають суржиком

Зараз багато громадян нашої країни намагаються красиво навчитись говорити українською, тому максимально уникають слів, які за звучанням нагадують російські. Але насправді деякі лексеми походять від праслов'янської мови, тому сміливо їх можна використовувати у своєму мовленні.

Про 5 слів, які помилково вважають суржиком, розповідає РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на Project r.i.d в Instagram.

Поминати

Це слово має кілька значень: шанобливо називати, справляти поминки, пригадувати. Воно походить від праслов'янського pomneti. Це слово входить у сталий вислів "поминай як звати" - його вживають коли говорять про когось, хто швидко й безслідно зник. Спільнокореневі слова є й в інших слов'янських мовах.

Слова із тим же коренем є у кількох слов'янських мовах (скриншот)

Звати

Воно означає: іменувати, називати, кликати. Це слово походить від слов'янського zvati. Воно також є частинкою вже згаданого сталого виразу - "поминай як звати". Те, що це слово не є тільки російським свідчить і той факт, що кілька слов'янських мов мають спільнокореневі слова.

Слова із тим же коренем є у кількох слов'янських мовах (скриншот)

Їзда

Воно означає пересуватись, переміщатись за допомогою транспорту. Походить від праслов'янського jezda. Із ним є сталий вираз - їзда верхи - спосіб пересування, при якому людина перебуває на спині тварини (найчастіше коня). Спільнокореневі слова є у чеській, словацькій та словенській мовах.

Слова із тим же коренем є у кількох слов'янських мовах (скриншот)

Стид

Це слово вживається на позначення почуття сильного зніяковіння, незручності. Походить від праслов'янського слова styd. Спільнокореневі є у польській, чеській та словацькій мовах. Із цим словом є сталий вираз - стид і сором. Він вживається для вираження загального осуду, докору за погані дії.

Слова із тим же коренем є у кількох слов'янських мовах (скриншот)

Бряк

Це слово вживається на позначення звуконаслідування, воно походить від праслов'янського brenk. Також воно є у складі сталого виразу - брякнутися, важко із шумом упасти. Спільнокореневі слова є у польській мові, болгарській та давньоруській.

Слова із тим же коренем є у кількох слов'янських мовах (скриншот)