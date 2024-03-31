13 "смачних" дієслів, якими варто збагатити своє мовлення

Українська мова налічує понад 250 тисяч слів. Звісно усіх їх людина не може знати й активно використовувати, втім варто збагачувати свій словниковий запас.

Про те, якими дієсловами варто збагатити своє мовлення, розповідає РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію "Рух за мову" у Facebook .

Які дієслова варто ввести у своє мовлення

"Українська мова напрочуд образна й експресивна, адже в ній немало слів з переносним значенням. Серед них впадають в око метафоричні дієслова, утворені від іменників - назв рослин або рослинних страв, наїдків, продуктів. За спостереженнями Інституту загального мовознавства НАНУ, більшість із цих дієслів - власне українські. Вони дають влучну, коли іронічну, а коли й дошкульну, оцінку людських учинків", - кажуть філологи.

Вони радять збагатити своє мовлення цими дієсловами.

Гарбузувати

Це означає відмовляти нареченому. Ось приклад із твору І. Нечуй-Левицького - "Гарбузуй, гарбузуй, дочко, та й міру знай".

Маковіти

Це означає шаріти, рум’яніти, червоніти як мак. Ось приклад із твору А. Головка - "…З-під квітчастих хусток маковіють обличчя на сонячному морозі".

Насолити

Це означає дошкулити, наробити шкоди. Ось приклад із твору Люко Дашвар - "Стас уважав, що брав гроші з принципу, щоб насолити ненависній тещі".

Осолодити

Це означає зробити щось менш неприємним, пом’якшити гіркоту переживань, зробити щось приємнішим, привабливішим. Ось приклад із твору Б. Лепкого - "Скривився канцелярист, як середа на п'ятницю, аж сотникові шкода його стало. Казав подати вишнівки. Осолодив йому ту гіркоту".

Переборщити

Це означає перебрати міру. Ось приклад із твору І. Росоховатського - "З виразу обличчя Істоцького Павло Петрович зрозумів, що помилився, переборщив".

Перекапустити

Це означає зіпсувати, знівечити. Ось приклад із твору Г. Тарасюка - "Ніби дідько вселився в душу! Переколотив, перемолотив, перекапустив усі цінності й ідеали".

Переперчити

Це означає занадто підкреслити, наголосити на чомусь. Ось приклад із твору О. Бердника - "Я розумію - святий гнів з приводу неподобства. Але ж переперчив, переперчив! Треба міру знати".

Перчити

Це означає лаяти, сварити. Ось приклад із твору Остапа Вишні - "Ми ж усіх перчили. Поперчимо й Черчилля".

Побуряковіти

Це означає стати темно-червоним з синюватим відтінком. Ось приклад із твору М. Гримач - "Тетяна Фрідріхівна спершу побіліла, а потім побуряковіла".

Похмелитися

Це означає хильнути спиртного вдруге, зазвичай на другий день після пияцтва. Як приклад застосування народне прислів'я - "Пора кумі й за розум узяться: не все пити - треба похмеляться".

Приперчити

Це означає вставити в розмову дотепні чи гострі слова, вислови, жарти. Ось приклад із твору Ю. Яновського - "Він умів сказати потрібні слова, приперчити їх, додати народної мудрості".

Розкапуститися

Це означає зайняти більше місця, ніж звичайно, невимушено розсістися. Ось приклад застосування Б. Грінченка - "Ото розкапустилась, нікуди й пройти".

Хлібити

Це означає підлещуватися, догоджати. Ось приклад застосування із словника Б. Грінчнка - "А він хлібить жінці".

Перелік слів, які варто ввести у своє мовлення (фото: Facebook/facebook.com/ZaMovuUa)