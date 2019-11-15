Творог с болтом: известный производитель молочки оскандалился в Киеве

Жительница Киева обнаружила в пачке творога строительный болт
Популярный производитель молочной продукции "Фирма Фавор" попал в скандал из-за строительного болта в пачке с творогом, который купила жительница Киева. Об этом инциденте стало известно от Анны Плотинской, которая выложила соответсвующие фото на странице "Типична Соломенка" в Facebook.
Женщина рассказала, что купила творог и от этой "находки" в молочном продукте вся семья находится в шоке. Она также посоветовала жителям города быть осторожными.
Скандал в Киеве: женщина нашла в твороге болт (фото: facebook.com)
Пользователи сети также прокомментировали фотографии женщины.
Скриншоты с Facebook
Напомним, что известная украинская певица Ирина Билык попала в скандал после концерта в Харькове. Поклонники артистки обратились в полицию.