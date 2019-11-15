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Творог с болтом: известный производитель молочки оскандалился в Киеве

STYLERЖизнь    15.11.2019 - 23:11
Творог с болтом: известный производитель молочки оскандалился в Киеве
Скандал в Киеве: женщина нашла в твороге болт (фото: pixabay.com)

Жительница Киева обнаружила в пачке творога строительный болт

Популярный производитель молочной продукции "Фирма Фавор" попал в скандал из-за строительного болта в пачке с творогом, который купила жительница Киева. Об этом инциденте стало известно от Анны Плотинской, которая выложила соответсвующие фото на странице "Типична Соломенка" в Facebook.

Женщина рассказала, что купила творог и от этой "находки" в молочном продукте вся семья находится в шоке. Она также посоветовала жителям города быть осторожными.

Творог с болтом: известный производитель молочки оскандалился в КиевеТворог с болтом: известный производитель молочки оскандалился в КиевеТворог с болтом: известный производитель молочки оскандалился в Киеве

Скандал в Киеве: женщина нашла в твороге болт (фото: facebook.com)

Пользователи сети также прокомментировали фотографии женщины.

  • Боже, а я всегда покупала только их продукцию;
  • С изюминкой... капец! Хотя их продукция хорошо себя зарекомендовала;
  • Всегда покупаю только продукцию этой марки. Увиденное огорчило...
  • Слышала о них хорошие отзывы!
  • Так я также была очень довольна, продавец сказала: это производство, такое бывает. Такого не должно быть в принципе;
  • Давно покупаю их продукцию, всегда была довольна. Интересно с какого механизма выпал этот болт?
  • Нет металлоискателя на линии. А детали вполне могут отвалиться, особенно на старом производстве. Вы платите низкую цену, это ваш риск. Покупайте более дорогую продукцию известных производителей.

Творог с болтом: известный производитель молочки оскандалился в Киеве

Творог с болтом: известный производитель молочки оскандалился в Киеве

Творог с болтом: известный производитель молочки оскандалился в Киеве

Скриншоты с Facebook

Напомним, что известная украинская певица Ирина Билык попала в скандал после концерта в Харькове. Поклонники артистки обратились в полицию.

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