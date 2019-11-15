Сир з болтом: відомий виробник молочки оскандалився в Києві

Мешканка Києва виявила в пачці сиру будівельний болт
Популярний виробник молочної продукції "Фірма Фавор" потрапив у скандал через будівельного болта в пачці з сиром, який купила мешканка Києва. Про цей інцидент стало відомо від Ганни Плотінської, яка виклала відповідні фото на сторінці "Типова Солом'янка" в Facebook.
Жінка розповіла, що купила сир і від цієї "знахідки" в молочному продукті вся родина перебуває в шоці. Вона також порадила жителям міста бути обережними.
Скандал у Києві: жінка знайшла в сирі болт (фото: facebook.com)
Користувачі мережі також прокоментували фотографії жінки.
Скріншоти з Facebook
Нагадаємо, що відома українська співачка Ірина Білик потрапила в скандал після концерту в Харкові. Шанувальники артистки звернулися в поліцію.