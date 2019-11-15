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Сир з болтом: відомий виробник молочки оскандалився в Києві

STYLERЖиття    15.11.2019 - 23:11
Сир з болтом: відомий виробник молочки оскандалився в Києві
Скандал у Києві: жінка знайшла в сирі болт (фото: pixabay.com)

Мешканка Києва виявила в пачці сиру будівельний болт

Популярний виробник молочної продукції "Фірма Фавор" потрапив у скандал через будівельного болта в пачці з сиром, який купила мешканка Києва. Про цей інцидент стало відомо від Ганни Плотінської, яка виклала відповідні фото на сторінці "Типова Солом'янка" в Facebook.

Жінка розповіла, що купила сир і від цієї "знахідки" в молочному продукті вся родина перебуває в шоці. Вона також порадила жителям міста бути обережними.

Сир з болтом: відомий виробник молочки оскандалився в КиєвіСир з болтом: відомий виробник молочки оскандалився в КиєвіСир з болтом: відомий виробник молочки оскандалився в Києві

Скандал у Києві: жінка знайшла в сирі болт (фото: facebook.com)

Користувачі мережі також прокоментували фотографії жінки.

  • Боже, а я завжди купувала тільки їх продукцію;
  • З родзинкою... капець! Хоча їх продукція добре себе зарекомендувала;
  • Завжди купую тільки продукцію цієї марки. Побачене вразило...
  • Чула про них хороші відгуки!
  • Так я також була дуже задоволена, продавець сказала: це виробництво, таке буває. Такого не повинно бути в принципі;
  • Давно купую їх продукцію, завжди була задоволена. Цікаво з якого механізму випав цей болт?
  • Немає металошукача на лінії. А деталі можуть відвалитися, особливо на старому виробництві. Ви платите низьку ціну, це ваш ризик. Купуйте більш дорогу продукцію відомих виробників.

Сир з болтом: відомий виробник молочки оскандалився в Києві

Сир з болтом: відомий виробник молочки оскандалився в Києві

Сир з болтом: відомий виробник молочки оскандалився в Києві

Скріншоти з Facebook

Нагадаємо, що відома українська співачка Ірина Білик потрапила в скандал після концерту в Харкові. Шанувальники артистки звернулися в поліцію.

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