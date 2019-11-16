Творческий стимулятор: Милованов поделился опытом употребления наркотиков (видео)

Милованов рассказал, как курил марихуану в США на аспирантуре (Фото: коллаж РБК-Украина)

Министр экономики Милованов отметил, что марихуана ему "не пошла"

Министр экономики Тимофей Милованов признался, что употреблял наркотики во время учебы в США. Чиновник поделился своим опытом в интервью на телеканале "Прямый".

Как отметил глава министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства, в Украине он никогда не курил марихуану, хотя достать ее в школе и в университете было не сложно.

"Потому что - нет. А вот знаете, где я ее курил и только там - это когда на аспирантуре был, на докторской (в США)", - рассказал Милованов.

Тимофей Милованов поделился историей об опыте употребления наркотиков (Фото с Facebook-страницы министра)

По его словам, в Америке все ее употребляют.

"Докторанты смалят марихуану просто нон-стоп. И там дали - но мне что-то не идет", - признался министр.

От также подчеркнул, что употреблял наркотики только в тот период, когда "надо было придумать диссертацию", и это было как творческий стимулятор.

Тимофей Милованов рассказал, что курил марихуану в США на аспирантуре (Фото: скриншот)

"Я не знаю, может я как-то неправильно ее курил, но что курил - что не курил", - сказал чиновник.

Милованов получил степень доктора философии (Ph.D.) по экономике в 2001 году в Висконсинском университете в Мадисоне (США).

Видео: Милованов рассказал, как курил марихуану в США на аспирантуре