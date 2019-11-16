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Творчий стимулятор: Милованов поділився досвідом вживання наркотиків (відео)

STYLERПерсони    16.11.2019 - 21:28
Творчий стимулятор: Милованов поділився досвідом вживання наркотиків (відео)
Милованов розповів, як курив марихуану в США на аспірантурі (Фото: колаж РБК-Україна)

Міністр економіки Милованов зазначив, що марихуана йому "не пішла"

Міністр економіки Тимофій Милованов зізнався, що вживав наркотики під час навчання в США. Чиновник поділився своїм досвідом у інтерв'ю на телеканалі "Прямий".

Як зазначив глава міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, в Україні він ніколи не курив марихуану, хоча дістати її в школі та в університеті було не складно.

"Тому що - ні А от знаєте, де я курив і тільки там - це коли на аспірантурі був, на докторській (в США)", - розповів Милованов.

Творчий стимулятор: Милованов поділився досвідом вживання наркотиків (відео)

Тимофій Милованов поділився історією про досвід вживання наркотиків (Фото з Facebook-сторінки міністра)

За його словами, в Америці всі її вживають.

"Докторанти смалять марихуану просто нон-стоп. І там дали - але мені щось не йде", - зізнався міністр.

Він також наголосив, що вживав наркотики тільки в той період, коли "треба було придумати дисертацію", і це було як творчий стимулятор.

Творчий стимулятор: Милованов поділився досвідом вживання наркотиків (відео)

Тимофій Милованов розповів, що курив марихуану в США на аспірантурі (Фото: скріншот)

"Я не знаю, може я якось неправильно її курив, але що курив - що не курив", - сказав чиновник.

Милованов отримав ступінь доктора філософії (Ph.D.) по економіці в 2001 році в університеті вісконсіна в Мадісоні (США).

Відео: Милованов розповів, як курив марихуану в США на аспірантурі

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