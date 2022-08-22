Твердый домашний сыр "с дырочками", после которого вы забудете про магазинный

Домашний сыр можно легко приготовить из нескольких базовых ингредиентов. Такой продукт в разы дешевле, и уж точно полезнее магазинного. На выходе мы получим аж 700 граммов сыра.

Составляющие:

творог жирный - 1 кг

молоко - 1 л

сливочное масло - 100 г

яйцо - 1 шт.

соль - 1,5 ч. л.

сода - 1 ч. л.

Выложите творог в кастрюлю, залейте молоком. На среднем огне постоянно помешивая, доводите до кипения, но не кипятите.

Сыр должен начать плавиться и собираться в одну кучу. Слейте сыр на дуршлаг (сыворотка пригодится для хлеба или другой выпечки). Поставьте сыр на медленный огонь, добавьте соль, яйцо, продолжайте вымешивать. Добавьте сливочное масло, смешайте до однородной массы.

Если хотите сыр без дырочек, возьмите молодой (сладкий творог), с дырочками - возьмите более кислый творог.

Добавьте соду и продолжайте греть и помешивать. Творог начнет увеличиваться, будут образовываться дырочки. Выложите сыр в форму, смазанную маслом. Утрамбуйте сыр и дайте остыть при комнатной температуре. Наш сыр готов!

По желанию можно в сыр добавлять зелень, специи, орехи - все, что вы хотите.