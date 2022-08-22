ua ru
Пн, 22 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Твердый домашний сыр "с дырочками", после которого вы забудете про магазинный

Новина українською →
Понедельник 22 августа 2022 14:18
Твердый домашний сыр "с дырочками", после которого вы забудете про магазинный Скриншот: как приготовить домашний сыр
Автор: Светлана Мащенко

Домашний сыр можно легко приготовить из нескольких базовых ингредиентов. Такой продукт в разы дешевле, и уж точно полезнее магазинного. На выходе мы получим аж 700 граммов сыра.

Видео появилось на YpuTube-канале Onyshkevychi.

Составляющие:

  • творог жирный - 1 кг
  • молоко - 1 л
  • сливочное масло - 100 г
  • яйцо - 1 шт.
  • соль - 1,5 ч. л.
  • сода - 1 ч. л.

Выложите творог в кастрюлю, залейте молоком. На среднем огне постоянно помешивая, доводите до кипения, но не кипятите.

Сыр должен начать плавиться и собираться в одну кучу. Слейте сыр на дуршлаг (сыворотка пригодится для хлеба или другой выпечки). Поставьте сыр на медленный огонь, добавьте соль, яйцо, продолжайте вымешивать. Добавьте сливочное масло, смешайте до однородной массы.

Если хотите сыр без дырочек, возьмите молодой (сладкий творог), с дырочками - возьмите более кислый творог.

Добавьте соду и продолжайте греть и помешивать. Творог начнет увеличиваться, будут образовываться дырочки. Выложите сыр в форму, смазанную маслом. Утрамбуйте сыр и дайте остыть при комнатной температуре. Наш сыр готов!

По желанию можно в сыр добавлять зелень, специи, орехи - все, что вы хотите.

Ранее кулинар рассказала, как приготовить домашний сыр в микроволновке.

Также сообщалось, как приготовить сыр Моцарелла всего из двух ингредиентов.

Читайте РБК-Украина в Google News
сыр
LITE
10 признаков того, что этот мужчина вас разрушает и тратит вашу жизнь
10 признаков того, что этот мужчина вас разрушает и тратит вашу жизнь