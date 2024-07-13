Тварини перевершують людину: топ-5 фактів, що доводять це

Зір

На сьогодні люди мають неймовірне оптичне обладнання. Крім лінз та окулярів, ми розробили телескопи, здатні бачити великі відстані у всьому нашому Всесвіті.

Однак на практиці це обладнання не компенсує наших недоліків у реальному житті. Ймовірно, це пов'язано з тим, що людям більше не потрібно тинятися широкими, відкритими просторами, щоб вижити.

Істотам, які не мають доступу до сільського господарства, наприклад птахам, потрібен сильний зір. Вони повинні бачити свою здобич задовго до того, як вона помітить хижака.

Орел є класичним прикладом тварини із чудовим зором. Навіть короткозорі орли можуть бачити вчетверо краще, ніж середньостатистична людина. За оцінками, орел може побачити зайця на відстані до 5 кілометрів.

Білоголовий орлан (фото: Вікіпедія)

Слух

Хоча ви можете подумати, що у вас кращий зір, ніж у кажана, ви безперечно відстаєте в плані слуху. Слух кажана настільки сильний, що він практично поодинці компенсує жахливий зір цієї істоти.

Коли кажан подорожує печерою, то орієнтується на скрипучі звуки, які відбиваються від довколишніх стін. Тварина використовує цю інформацію, щоб знати, де перешкода та не летіти туди.

Найпоширенішим явищем для багатьох видів є ідея, що відсутність одного почуття посилює інше. У разі кажана відсутність зору означає меншу потужність мозку, спрямовану на зір. В результаті велику потужність мозку можна спрямувати на слухові здібності.

Нічниця велика у Мартинівській печері (фото: Вікіпедія)

Інтелект

Люди неймовірні - ми можемо співати, писати, створювати мову, пояснювати дивовижні речі та будувати космічні кораблі. Проте наші, начебто, менш розумні сусіди випереджають нас у багатьох категоріях.

Наприклад, поштові голуби. Ці усюдисущі птахи можуть пролетіти понад 1700 кілометрів та знайти дорогу додому без GPS чи сигнальних ракет. Найдивовижніше, що вони можуть використовувати залізну конструкцію у дзьобі, щоб визначати своє географічне положення щодо магнітного поля Землі.

Слони можуть здатися не надто розумними. Але насправді вони вражають. За словами дослідників з Університету Сент-Ендрюс, слони можуть використовувати запахи, щоб створити ментальну карту членів своєї родини. Вони також можуть визначати рівень загрози від людей, орієнтуючись на запах і колір одягу.

Слон звичайний з дитинчам (фото: freepik.com)

Комунікація

Ймовірно, ви зараз сидите в мобільному телефоні або комп'ютері. Це дивовижні форми спілкування, але вони не можуть конкурувати із природою.

Мурахи спілкуються за допомогою запашних феромонів. Використовуючи свої вусики, інші мурахи можуть виявляти ці різні хімічні речовини, кожна з яких діє як своєрідне повідомлення або слово.

Наприклад, мураха, яка зазнає нападу, може виділяти феромон, який виявляють тисячі членів її колонії. В результаті те, що здається самотньою мурахою, може змінитися дуже швидко.

Мурахи завжди допомагають один одному (фото: freepik.com)

Зовнішність

Такі тварини, як курчата, пташки та кролики, надзвичайно чарівні. Вчені стверджують, що це пов'язано з їхньою схожістю з людськими немовлятами: великі очі, округле обличчя і маленький зріст.

Деякі тварини, навпаки, просто вражають. "Блакитний дракон" - диво природи, у якого дві різнокольорові сторони. Одна сторона виглядає як мерехтлива срібляста поверхня океану, а інша - блакитний колір океанської води. Також ця маленька істота здатна ловити величезну здобич.

Ця невелика істота здатна полювати на велику здобич, наприклад, португальського кораблика. Це може бути пов'язане з жалом синього дракона, яке за силою схоже на жало кораблика.

Блакитний дракон у воді (фото: Вікіпедія)