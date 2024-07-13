Животные превосходят человека: топ-5 доказывающих это фактов

Зрение

На сегодняшний день люди имеют невероятное оптическое оборудование. Кроме линз и очков, мы разработали телескопы, способные видеть большие расстояния по всей нашей Вселенной.

Однако на практике это оборудование не компенсирует наши недостатки в реальной жизни. Вероятно, это связано с тем, что людям больше не нужно бродить по широким, открытым пространствам, чтобы выжить.

Существам, не имеющим доступа к сельскому хозяйству, например птицам, нужно сильное зрение. Они должны видеть свою добычу задолго до того, как она заметит хищника.

Орел является классическим примером животного с великолепным зрением. Даже близорукие орлы могут видеть в четыре раза лучше, чем среднестатистический человек. По оценкам, орел может увидеть зайца на расстоянии до 5 км.

Белоголовый орлан (фото: Википедия)

Слух

Хотя вы можете подумать, что у вас лучшее зрение, чем у летучей мыши, вы бесспорно отстаете в плане слуха. Слух летучей мыши настолько силен, что он практически в одиночку компенсирует ужасное зрение этого существа.

Когда летучая мышь путешествует по пещере, то ориентируется на скрипящие звуки, которые отражаются от близлежащих стен. Животное использует эту информацию, чтобы знать, где препятствие и не лететь туда.

Самым распространенным явлением для многих видов есть идея, что отсутствие одного чувства усиливает другое. В случае летучей мыши отсутствие зрения означает меньшую мощность мозга, направленную на зрение. В результате большую мощность мозга можно направить на слуховые способности.

Ночь большой в Мартыновской пещере (фото: Википедия)

Интеллект

Люди невероятны - мы можем петь, писать, создавать язык, объяснять удивительные вещи и строить космические корабли. Однако наши, казалось бы, менее умные соседи опережают нас во многих категориях.

К примеру, почтовые голуби. Эти вездесущие птицы могут пролететь более 1700 километров и найти дорогу домой без GPS или сигнальных ракет. Самое удивительное, что они могут использовать железную конструкцию в клюве для определения своего географического положения относительно магнитного поля Земли.

Слоны могут показаться не слишком умными. Но на самом деле они поражают. По словам исследователей из Университета Сент-Эндрюс, слоны могут использовать запахи для создания ментальной карты членов своей семьи. Они также могут определять уровень опасности от людей, ориентируясь на запах и цвет одежды.

Слон обыкновенный с детенышем (фото: freepik.com)

Коммуникация

Вероятно, вы сейчас сидите в мобильном телефоне или компьютере. Это удивительные формы общения, но они не могут конкурировать с природой.

Муравьи общаются с помощью душистых феромонов. Используя свои усики, другие муравьи могут обнаруживать эти разные химические вещества, каждое из которых действует как своеобразное сообщение или слово.

Например, подвергающийся нападению муравей может выделять феромон, который обнаруживают тысячи членов ее колонии. В результате то, что кажется одиноким муравьем, может измениться очень быстро.

Муравьи всегда помогают друг другу (фото: freepik.com)

Облик

Такие животные, как цыплята, птички и кролики, чрезвычайно очаровательны. Ученые утверждают, что это связано с их сходством с младенцами: большие глаза, округлое лицо и маленький рост.

Некоторые животные, напротив, просто поражают. "Голубой дракон" - чудо природы, у которого две разноцветные стороны. Одна сторона выглядит как мерцающая серебристая поверхность океана, а другая - голубой цвет океанской воды. Также это маленькое существо способно ловить огромную добычу.

Это небольшое существо способно охотиться на большую добычу, например, португальского кораблика. Это может быть связано с жалом синего дракона, который по силе похож на жало кораблика.

Голубой дракон в воде (фото: Википедия)