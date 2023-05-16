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Животных спасло дерево: что сейчас происходит в киевском зоопарке после падения обломка (фото и видео)

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Киев, Вторник 16 мая 2023 16:23
Животных спасло дерево: что сейчас происходит в киевском зоопарке после падения обломка (фото и видео) Животных в зоопарке спасло дерево (коллаж: Styler)
Автор: Юлия Гаюк

Утром 16 мая россияне атаковали Киев ракетами и дронами, однако украинские силы ПВО уничтожили все воздушные цели. Обломки сбитых ракет падали во дворах столицы и даже киевском зоопарке.

Какая сейчас ситуация и как чувствуют себя животные - смотрите в материале Styler ниже.

Пострадал ли кто-нибудь в зоопарке

В ходе ракетной атаки на Киев из работников зоопарка и животных никто не пострадал. От падения обломка на клетки птиц и енотов спасло дерево, а точнее каштан.

"Каштан спас наших животных", - сообщили работники зоопарка.

Эксперты определили, что "спаситель" в возрасте 50 лет и принадлежит к виду горькокаштан обыкновенный. У дерева пострадала ветка диаметром 30 сантиметров.

Животных спасло дерево: что сейчас происходит в киевском зоопарке после падения обломка (фото и видео)Животных спасло дерево: что сейчас происходит в киевском зоопарке после падения обломка (фото и видео)Животных спасло дерево: что сейчас происходит в киевском зоопарке после падения обломка (фото и видео)Животных спасло дерево: что сейчас происходит в киевском зоопарке после падения обломка (фото и видео)

В киевском зоопарке пострадал каштан в результате падения обломка (фото: facebook.com/SEI.CD)

Что касается самих животных, то ни один зверь не пострадал, как мы отметили выше. Однако работники зоопарка рассказывают, что у животных ярко выраженное стрессовое состояние. Сейчас для них проводят так называемые "антистрессовые мероприятия", которые продлятся минимум неделю.

Животных спасло дерево: что сейчас происходит в киевском зоопарке после падения обломка (фото и видео)

У животных наблюдают ухудшение эмоционального состояния из-за повышения уровня стресса (фото: facebook.com/SEI.CD)

Пользователи социальных сетей вспомнили, что год назад в этот период от российских обстрелов пострадал зоопарк в Николаеве.

Животных спасло дерево: что сейчас происходит в киевском зоопарке после падения обломка (фото и видео)Животных спасло дерево: что сейчас происходит в киевском зоопарке после падения обломка (фото и видео)Животных спасло дерево: что сейчас происходит в киевском зоопарке после падения обломка (фото и видео)

Животные в николаевском зоопарке (фото: facebook.com/Yevhenii.Zavhorodnii)

Напомним, что утром 16 мая на Украину была совершена ракетная атака. Силы ПВО смогли уничтожить все 18 воздушных целей врага. Обломки ракет рухнули в нескольких районах Киева.

Кстати, раньше мы рассказывали, какие семьи образовали обитатели зоопарка с приходом тепла и весны.

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