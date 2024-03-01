На Тузловских лиманах впервые зафиксировали редкую птицу с "лицом" в форме сердца (фото)

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию ученого Ивана Русева в Facebook.

Что известно о сове сипухе

Ученый рассказал, что после шторма обследовал территорию парка и зайдя в специальный домик-бунгало, заметил редкую птицу. После этого Русев установил фотоловушку, чтобы зафиксировать сову.

"Это самый известный представитель ряда Совевидных, который впервые сейчас зарегистрирован на территории нашего Национального природного парка "Тузловские лиманы". Позже еще несколько раз я встречал птицу здесь, а затем установил внутри бунгало фотоловушку, чтобы узнать, залетает ли она на отдых в бунгало. И действительно - она "попалась" в объектив фотоловушки", - говорит Русев.

"Лицо" этой птицы - полностью белое, имеет сердцевидную форму. Сипухи - достаточно распространенные птицы, которые считаются очень полезными, потому что контролируют популяцию мышей в природе. Ее научное название - Tyto alba переводится как "белая сова".

"Однако не следует путать эту представительницу семьи Сипуховых с белой совой из семьи Сововых, которая имеет похожее название, но отличается желтыми глазами. Английское название этой птицы переводится как "амбарная сова". Связано это с тем, что сипухи обычно селятся в заброшенных амбарах", - объясняет ученый.

Фотоловушка "поймала" сову в бунгало, там она ночует (фото: Facebook/Ivan Rusev)

Украинское название происходит от сыпучих звуков, характерных для этих птиц. Сипуха - единственный вид Сипуховых, встречающийся на территории Украины.

"Эта птица является гнездовой в Закарпатье и в западной и центральной части Лесостепи. Иногда она встречается на севере Одесской области. Для охоты сипуха требует больших открытых местностей: полей, болот, лугов. Обычно она гнездится на деревьях вблизи полей или в заброшенных сооружениях.(например, амбарах, голубятнях, сараях) или на руинах", - говорит Русев.

Сипуха является оседлым видом. Она круглый год остается в своей среде обитания и почти никуда не мигрирует. Поселившись в одном месте, эти птицы очень привязываются к нему и громкими криками отгоняют любых чужаков.

При охоте на добычу сипухи могут летать со скоростью до 30 км/ч. Эти птицы обладают невероятно чутким слухом и благодаря почти бесшумному полету подхватывают грызунов, когда они этого не ожидают.

"Обычно сипуха охотится в сумерках, однако она может быть активной и днем. Подобно любому другому виду сов, сипухи - исключительно хищные птицы. Интересный факт - пара сипух за год уничтожает примерно 5 тысяч грызунов, поэтому эти птицы в некоторых странах даже специально привлекаются фермерами на поля. Этих птиц нужно оберегать, они занесены в Красную книгу Украины", - додает ученый.

Сипуха (фото: Википедия)