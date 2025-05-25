Її голос зупиняє час! Ніно Катамадзе виступить у Львові: всі деталі шоу

Чому варто йти на концерт Ніно

У травні Ніно Катамадзе разом з Інсайт розпочала великий весняний тур українськими містами. Цього року співачка відвідує Україну з дуже важливою місією - вона допомагає зібрати кошти на підтримку українських військових.

На кожному концерті проводяться аукціони та розігруються цікаві лоти. Також є можливість задонати у скриньку, яку відкриють тільки в кінці туру. Відправити свій донат можна й іншими способами. Ціль - зібрати 1 000 000.00 ₴ на потреби наших військових.

"Коли я в Україні, мені добре та спокійно. Тут я люблю, тут я з задоволенням і від щирого серця. Тут будь-яка проблема для мене не проблема, будь-які труднощі - не труднощі. Тільки б зустрічатися з українськими глядачами. Це - ті люди, які завжди зі мною, зі своїм болем, зі своєю історією", - сказала світова зірка перед початком свого весняного туру.

Почути наживо Ніно Катамадзе - це справжній подарунок шанувальникам співачки в Україні. Кожен, хто хоча б раз у житті чув її пісні, підтвердить - їх потрібно пережити серцем та відчути кожною частинкою душі. А ще її концерти - це саме те, що зараз може допоможе оговтатися від важких новин та безсонних ночей.

Усі концерти відбуваються за підтримки благодійного фонду Heavy Metal Volunteers - гроші з аукціону йдуть на допомогу ЗСУ. Тож ваш вечір - це ще й внесок у нашу Перемогу!

Згідно з указом Президента Володимира Зеленського, Ніно Катамадзе 23 травня 2025 року у Києві була нагороджена орденом княгині Ольги III ступеню за значний особистий внесок у зміцнення міждержавного співробітництва, підтримку державного суверенітету й територіальної цілісності України, а також за популяризацію української культури у світі.

Ніно Катамадзе в Україні (фото надане прес-службою)

Коли та де

Львів

27 травня, 19:00, Національний драматичний театр імені Марії Заньковецької

Квитки доступні за цим посиланням

Чернівці

29 травня, 19:00, Чернівецький музично-драматичний театр імені Ольги Кобилянської

Квитки доступні за цим посиланням

Ужгород

31 травня, 19:00, Закарпатський обласний український музично-драматичний театр

Квитки доступні за цим посиланням

Як можна відправити донат:

Посилання на банку:

https://send.monobank.ua/jar/3h5L5bW3YG