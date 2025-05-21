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Вєрка Сердючка на концерті продала прапор Залужного: лот пішов за рекордну суму на допомогу дітям

Середа 21 травня 2025 16:11
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Вєрка Сердючка на концерті продала прапор Залужного: лот пішов за рекордну суму на допомогу дітям Вєрка Сердючка (фото: пресслужба артиста)
Автор: Іванна Пашкевич

VERKA SERDUCHKA повернулася до Європи з новим туром, що об'єднав українців у різних країнах. Один із концертів відзначився особливим жестом підтримки - і тут не обійшлося без участі Валерія Залужного.

Детальніше дізнайтесь у матеріалі на РБК-Україна (проект Styler).

Так, попри труднощі з виїздом за кордон, VERKA SERDUCHKA все ж вирушила у європейський тур.

Артистка разом з бендом виступила в Іспанії, Великій Британії та Німеччині. Усі концерти пройшли з аншлагами, зібравши тисячі українців, які зараз живуть за кордоном.

Вєрка Сердючка на концерті продала прапор Залужного: лот пішов за рекордну суму на допомогу дітямВєрка Сердючка (фото: пресслужба артиста)

Однією з найбільш обговорюваних подій туру став виступ у Лондоні. Саме перед цим концертом Андрій Данилко поспілкувався телефоном із головнокомандувачем Валерієм Залужним.

Той передав артисту український прапор зі своїм підписом. Лот продали на аукціоні просто під час шоу - за 15 тисяч фунтів стерлінгів. Кошти передали на підтримку українських дітей.

Цей виступ мав особливе значення для Данилка - саме в Лондоні у 1999 році він вперше виступив за межами України. Цього разу шоу пройшло на сцені O2 Indigo й стало гучним камбеком.

Вєрка Сердючка на концерті продала прапор Залужного: лот пішов за рекордну суму на допомогу дітямВєрка Сердючка в європейському турі (фото: пресслужба артиста)

Під час концертів артистка багато говорила про Україну, виконувала хіти під шалений супровід залу, а також закликала глядачів підтримати український гурт Ziferblat на "Євробаченні", виконавши разом з публікою фрагмент їхньої пісні "Bird of Pray".

"Ці концерти - терапія для всіх українців, які вже багато років живуть у хронічному стресі", - прокоментував Данилко.

"Ми хотіли подарувати людям емоції, які дають сили жити далі", - додав він.

Окрім виступів, артист встиг відвідати BBC Studios, легендарний будинок Фредді Мерк’юрі та студію Abbey Road.

Вєрка Сердючка на концерті продала прапор Залужного: лот пішов за рекордну суму на допомогу дітямВєрка Сердючка та Інна Бєлоконь (фото: пресслужба артиста)

Наразі команда VERKA SERDUCHKA вже повернулась до України та готується до другої частини туру.

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