Чим здивує "Книжковий Арсенал-2025": топ-зустрічі, лекції, автори і тренди
З 29 травня по 1 червня в Мистецькому арсеналі (вул. Лаврська, 10-12) у Києві пройде фестиваль "Книжковий Арсенал". Крім книжкового ярмарку, можна буде відвідати понад 200 різних подій.
Про це РБК-Україна (проєкт Styler) повідомляє з посиланням на офіційний сайт заходу.
Про "Книжковий арсенал"
29 травня о 17:00 відбудеться офіційне відкриття фестивалю. Усього буде представлено дев'ять сцен, де будуть відбуватися різноманітні лекції, воркшопи, дискусії тощо. Окрім того, для відвідувачів розробили різні програми: усього їх також дев'ять відповідно до віку, вподобань чи діяльності в літературі.
Фокус-темою цьогорічного "Книжкового Арсеналу" стала "Все між нами - переклад". Над її втіленням працювали авторка й професорка Єльського університету Марсі Шор та видавчиня і перекладачка Оксана Форостина.
Варто додати, що участь малих видавництв цього року - це фактичне повернення до формату ярмарку 2021 року. Також, звісно, будуть представлені й великі відомі книгарні та видавництва.
"Книжковий арсенал" відбудеться наприкінці травня (фото: instagram.com/book_arsenal)
Куди піти на фестивалі
Ось низка подій, які ми радимо відвідати на "Книжковому арсеналі":
29 травня:
- Інтерпретація однозначного: читання текстів учасників і учасниць Літературної лабораторії для підлітків Мистецького арсеналу (18:30, Лекторій)
- Презентація книжки "Дипломатична кухня: за лаштунками світової політики". Відкрита зустріч з автором Дмитром Кулебою і Володимиром Ярославським (19:30, авторська сцена)
30 травня:
- Презентація книги "Як написати книгу. Концентрований курс письменницької майстерності" (12:00, видавнича сцена)
- Публічне інтерв'ю "Тренди. Книжка на екрані" (13:30, головна сцена)
- Презентація "Пріоритети фінансування програм Українського інституту книги на 2026 рік" (14:00, видавнича сцена)
- Дискусія "З окопу до книжки. Як війна змінила українське письмо" (19:00, майстерні)
- Скетчинг на Книжковому. Нетворкінг для ілюстраторів (20:00, лекторій)
31 травня:
- Зустріч з Братом Капрановим, автором та ведучим каналу "ім. Т.Г. Шевченка" (10:15, головна сцена)
- Дискусія "Час розповісти свою історію: голоси жінок у сучасній українській літературі" (10:15, головна сцена)
- Дискусія "Хто? Де? Що? І як?: Як знайти себе у книжковій сфері" (15:00, лекторій)
- Як це - перекладати сучасну українську літературу: виклики та здобутки (16:30, авторська сцена)
1 червня:
- Презентація книги "Очі Маріуполя". Панельна дискусія "Як це - полон?" (10:30, авторська сцена)
- Лекція "Як написати свою першу книгу" (11:00, лекторій)
- Розмова з Пітером Померанцевим "Як виграти інформаційну війну?" (15:00, головна сцена)
- Публічне інтерв'ю "Авторка говорить. Софія Андрухович" (18:30, авторська сцена)
Як купити квитки
Придбати квитки можна:
- онлайн за посиланням на сайті фестивалю
- у касі Мистецького арсеналу під час проведення події
Повний квиток коштує 200 гривень, сімейний та абонемент - по 500 гривень. Сімейний квиток розрахований на разовий вхід для двох дорослих і двох дітей віком від 12 років. Абонемент розрахований на одну особу для відвідування всіх днів Фестивалю.
Право на безкоштовний вхід у будь-який день мають за наявності відповідного посвідчення:
- власники річних абонементів до 20-річчя арсеналу
- діти до 12 років
- пенсіонери
- діти та дорослі з інвалідністю та один супроводжуючий
- учасники бойових дій та військовослужбовці
- члени сімей загиблих учасників та ветеранів війни
- внутрішньо переміщені особи
- працівники музеїв і власники членських карток CIMAM, ICOM
У разі оголошення повітряної тривоги фестиваль припинятиме роботу. Усі відвідувачі зможуть пройти в укриття. Однак ви можете повторно скористатися квитком в той же день у разі оголошення повітряної тривоги.
У разі оголошення повітряної тривоги робота Фестивалю відновиться через 30 хв після закінчення тривоги. Проте робота Фестивалю не відновлюється, якщо відбій повітряної тривоги відбувається о 19:30 або пізніше.
Вас також може зацікавити:
- 5 нових книжок, які допоможуть пережити темні часи й повернуть до життя
- Добірка книг українських авторів, які не відпускають до останньої сторінки
- Головні концерти, шоу та вистави, які не можна пропустити в Києві у травні