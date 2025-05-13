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Чим здивує "Книжковий Арсенал-2025": топ-зустрічі, лекції, автори і тренди

Україна, Вівторок 13 травня 2025 15:47
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Чим здивує "Книжковий Арсенал-2025": топ-зустрічі, лекції, автори і тренди Книжковий арсенал 2024 (фото: instagram.com/book_arsenal)
Автор: Юлія Гаюк

З 29 травня по 1 червня в Мистецькому арсеналі (вул. Лаврська, 10-12) у Києві пройде фестиваль "Книжковий Арсенал". Крім книжкового ярмарку, можна буде відвідати понад 200 різних подій.

Про це РБК-Україна (проєкт Styler) повідомляє з посиланням на офіційний сайт заходу.

Про "Книжковий арсенал"

29 травня о 17:00 відбудеться офіційне відкриття фестивалю. Усього буде представлено дев'ять сцен, де будуть відбуватися різноманітні лекції, воркшопи, дискусії тощо. Окрім того, для відвідувачів розробили різні програми: усього їх також дев'ять відповідно до віку, вподобань чи діяльності в літературі.

Фокус-темою цьогорічного "Книжкового Арсеналу" стала "Все між нами - переклад". Над її втіленням працювали авторка й професорка Єльського університету Марсі Шор та видавчиня і перекладачка Оксана Форостина.

Варто додати, що участь малих видавництв цього року - це фактичне повернення до формату ярмарку 2021 року. Також, звісно, будуть представлені й великі відомі книгарні та видавництва.

Чим здивує &quot;Книжковий Арсенал-2025&quot;: топ-зустрічі, лекції, автори і тренди

"Книжковий арсенал" відбудеться наприкінці травня (фото: instagram.com/book_arsenal)

Куди піти на фестивалі

Ось низка подій, які ми радимо відвідати на "Книжковому арсеналі":

29 травня:

  • Інтерпретація однозначного: читання текстів учасників і учасниць Літературної лабораторії для підлітків Мистецького арсеналу (18:30, Лекторій)
  • Презентація книжки "Дипломатична кухня: за лаштунками світової політики". Відкрита зустріч з автором Дмитром Кулебою і Володимиром Ярославським (19:30, авторська сцена)

30 травня:

  • Презентація книги "Як написати книгу. Концентрований курс письменницької майстерності" (12:00, видавнича сцена)
  • Публічне інтерв'ю "Тренди. Книжка на екрані" (13:30, головна сцена)
  • Презентація "Пріоритети фінансування програм Українського інституту книги на 2026 рік" (14:00, видавнича сцена)
  • Дискусія "З окопу до книжки. Як війна змінила українське письмо" (19:00, майстерні)
  • Скетчинг на Книжковому. Нетворкінг для ілюстраторів (20:00, лекторій)

31 травня:

  • Зустріч з Братом Капрановим, автором та ведучим каналу "ім. Т.Г. Шевченка" (10:15, головна сцена)
  • Дискусія "Час розповісти свою історію: голоси жінок у сучасній українській літературі" (10:15, головна сцена)
  • Дискусія "Хто? Де? Що? І як?: Як знайти себе у книжковій сфері" (15:00, лекторій)
  • Як це - перекладати сучасну українську літературу: виклики та здобутки (16:30, авторська сцена)

1 червня:

  • Презентація книги "Очі Маріуполя". Панельна дискусія "Як це - полон?" (10:30, авторська сцена)
  • Лекція "Як написати свою першу книгу" (11:00, лекторій)
  • Розмова з Пітером Померанцевим "Як виграти інформаційну війну?" (15:00, головна сцена)
  • Публічне інтерв'ю "Авторка говорить. Софія Андрухович" (18:30, авторська сцена)

Як купити квитки

Придбати квитки можна:

  • онлайн за посиланням на сайті фестивалю
  • у касі Мистецького арсеналу під час проведення події

Повний квиток коштує 200 гривень, сімейний та абонемент - по 500 гривень. Сімейний квиток розрахований на разовий вхід для двох дорослих і двох дітей віком від 12 років. Абонемент розрахований на одну особу для відвідування всіх днів Фестивалю.

Право на безкоштовний вхід у будь-який день мають за наявності відповідного посвідчення:

  • власники річних абонементів до 20-річчя арсеналу
  • діти до 12 років
  • пенсіонери
  • діти та дорослі з інвалідністю та один супроводжуючий
  • учасники бойових дій та військовослужбовці
  • члени сімей загиблих учасників та ветеранів війни
  • внутрішньо переміщені особи
  • працівники музеїв і власники членських карток CIMAM, ICOM

У разі оголошення повітряної тривоги фестиваль припинятиме роботу. Усі відвідувачі зможуть пройти в укриття. Однак ви можете повторно скористатися квитком в той же день у разі оголошення повітряної тривоги.

У разі оголошення повітряної тривоги робота Фестивалю відновиться через 30 хв після закінчення тривоги. Проте робота Фестивалю не відновлюється, якщо відбій повітряної тривоги відбувається о 19:30 або пізніше.

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