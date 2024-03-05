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Тусять, сплять і наводять красу: українські полярники показали милих тварин (відео)

Вівторок 05 березня 2024 12:15
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Тусять, сплять і наводять красу: українські полярники показали милих тварин (відео) Полярники показали, як живуть пінгвіни в Антарктиді (колаж: РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

Полярники станції "Академік Вернадський" показали життя пінгвінів. Вони зафільмували, як тварини комунікують між собою та приймають сонячні ванни.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Facebook-сторінку Національного антарктичного наукового центру.

Як живуть пінгвіни

Системний механік 28-ї УАЕ Олександр Милашевський зафільмував 1 годину з життя субантарктичних пінгвінів у дуже прискореному форматі.

На записі видно, наскільки соціальні ці птахи: вони багато комунікують між собою, "тусять островом", приймають сонячні ванни, наводять красу в оперенні або сплять.

Полярники зазначили, що ці пінгвіни вміють спати і лежачи, і стоячи - залежно від умов

Також на відео вже складно відрізнити батьків та їхню малечу, адже за розмірами вони тепер однакові.

Біолог Сергій Глотов, який вже другий рік поспіль працює на "Вернадському", зазначає, що навкруги будівлі станції і загалом на острові цього сезону пінгвінів помітно більше. Відомо, що січні їх вже було понад 5 тисяч.

Зросла й кількість південнополярних поморників - головних крилатих ворогів пінгвінів, які харчуються їхніми яйцями та пташенятами. Це теж одна з ознак збільшення популяції чорно-білих символів Антарктики.

Полярники відзначають, що з такими сусідами - ніколи не сумно. Все тому, що в тварин досить насичене життя. Також дуже голосні крики: "вони схожі на звуки віслюка й не припиняються цілодобово".

"Тож на світанку українців в Антарктиці будять не півні, а пінгвіни", - додали полярники.

Раніше полярники показували рідкісного білого пінгвіна помітили в Антарктиді.

Також ми писали, які заборони діють для людей у світі пінгвінів і льодовиків.

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Антарктида пінгвіни Академик Вернадский
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