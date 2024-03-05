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Тусят, спят и наводят красоту: украинские полярники показали милых животных (видео)

Вторник 05 марта 2024 12:15
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Тусят, спят и наводят красоту: украинские полярники показали милых животных (видео) Полярники показали, как живут пингвины в Антарктиде (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

Полярники станции "Академик Вернадский" показали жизнь пингвинов. Они сняли, как животные общаются между собой и принимают солнечные ванны.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Facebook-страницу Национального антарктического научного центра.

Как живут пингвины

Системный механик 28 УАЭ Александр Милашевский снял 1 час из жизни субантарктических пингвинов в очень ускоренном формате.

На записи видно, насколько социальны эти птицы: они много общаются между собой, "тусят островом", принимают солнечные ванны, наводят красоту в оперении или спят.

Полярники отметили, что эти пингвины умеют спать и лежа, и стоя - в зависимости от условий

Также на видео уже сложно отличить родителей и их малышей, ведь по размерам они теперь одинаковы.

Биолог Сергей Глотов, уже второй год работающий на "Вернадском", отмечает, что вокруг здания станции и вообще на острове этого сезона пингвинов заметно больше. Известно, что в январе их уже было более 5 тысяч.

Возросло и количество южнополярных поморников - главных крылатых врагов пингвинов, питающихся их яйцами и птенцами. Это тоже один из признаков увеличения популяции черно-белых символов Антарктики.

Полярники отмечают, что с такими соседями - никогда не грустно. Все потому, что у животных достаточно насыщенная жизнь. Также очень громкие крики: "они похожи на звуки осла и не прекращаются круглосуточно".

"На рассвете украинцев в Антарктике будят не петухи, а пингвины", - добавили полярники.

Ранее полярники показывали редкого белого пингвина заметили в Антарктиде.

Также мы писали, какие запреты действуют для людей в мире пингвинов и ледников.

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Антарктида пінгвіни Академик Вернадский
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