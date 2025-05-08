"Тусовки? Ні, дякую". 7 зірок, які обирають домашній затишок замість гучних вечірок

Зендея

Тихенька, врівноважена й завжди поза скандалами - саме такою постає Зендея перед світом. Жодних історій з клубів, жодних гарячих фото з вечірок. Вона не полює на хайп і не прагне бути героїнею таблоїдів. Зендея (фото: instagram.com/zendaya)

Акторка вже давно щаслива у стосунках із Томом Голландом і навіть у соцмережах викладає хіба що кадри з фотосесій чи офіційних заходів.

"Навіщо пробувати те, що тобі не потрібно?", - якось сказала вона.

І справді, навіщо вечірки, коли є любов, затишок і спокій?

Блейк Лайвлі

Блейк - справжній приклад того, що зірковість і любов до дому можуть чудово поєднуватись. Вона щаслива дружина й мама, яка радше проведе вечір із дітьми, ніж на гучній тусовці. Не тому, що втомилася - просто туси її ніколи не приваблювали. Блейк Лайвлі (фото: instagram.com/blakelively)

"Я справжній домосід. У клубі не була ніколи - хіба на концерті чи вечірці “Пліткарки”. Мені це не цікаво. А от жива музика - інша справа", - зізнається актриса.

Кіану Рівз

Кіану Рівз - майстер тиші й спокою. Його важко впіймати на якійсь гучній події, та й на прем’єри він ходить лише після довгих роздумів. Він уникає зайвої уваги й часто гуляє сам, без охорони й компанії. Кіану Рівз (фото: Вікіпедія)

Сам Кіану якось визнавав: йому комфортніше на самоті, ніж серед спалахів фотокамер і гучного натовпу.

Дженніфер Лоуренс

Цю знаменитість рідко побачиш на вечірках - не тому, що немає запрошень, а тому, що вона цього просто не хоче. Дженніфер працює на повну, а вільний час воліє витрачати на відпочинок, а не на нічні пригоди. Дженніфер Лоуренс (фото: Вікіпедія)

"Може, коли мене перестануть запрошувати на проєкти, я зможу більше часу приділяти собі. Але поки що - жодних вечірок", - сказала акторка колись.

Брітні Спірс

Танці у вітальні, селфі в ліжку та абсолютна самодостатність - це про Брітні. Судячи з її соцмереж, ідеальна вечірка для неї - вдома, з музикою й гарним настроєм. Навіть коли діти були маленькими, вона найщасливішою почувалася саме вдома. Брітні Спірс (фото: instagram.com/britneyspears)

"Насправді я нудна домосідка, яка любить час із дітьми. Саме вдома я щаслива", - зізнавалась співачка.

Меган Фокс

Навіть поруч із тусовщиком MGK Меган не перетворилась на завсідницю вечірок. Так, іноді вона з’являється з ним на публіці, але насправді вона - домосід.

Тим більше, зовсім нещодавно акторка стала мамою вчетверте - зараз їй точно не до вечірок. Меган Фокс (фото: Getty Images)

"Не те щоб я взагалі не виходжу з дому, але все ж таки… я домосід", - каже актриса.

Зейн Малік

Колишній учасник One Direction насправді ніколи не був у захваті від вечірок. Колись йому доводилося з’являтися на тусах, "бо так треба", але душа його завжди прагнула тиші. Зейн Малік (фото: instagram.com/zayn)

"Я трохи сором’язливий і незграбний. Люди часто сприймають це за поганий характер, але я просто люблю спокій", - чесно розповідав виконавець.