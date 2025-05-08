"Тусовки? Нет, спасибо". 7 звезд, которые выбирают домашний уют вместо шумных вечеринок

Зендея

Тихая, уравновешенная и всегда вне скандалов - именно такой предстает Зендея перед миром. Никаких историй из клубов, никаких горячих фото с вечеринок. Она не охотится на хайп и не стремится быть героиней таблоидов. Зендея (фото: instagram.com/zendaya)

Актриса уже давно счастлива в отношениях с Томом Холландом и даже в соцсетях выкладывает разве что кадры с фотосессий или официальных мероприятий.

"Зачем пробовать то, что тебе не нужно?", - как-то сказала она.

И действительно, зачем вечеринки, когда есть любовь, уют и спокойствие?

Блейк Лайвли

Блейк - настоящий пример того, что звездность и любовь к дому могут прекрасно сочетаться. Она счастливая жена и мама, которая скорее проведет вечер с детьми, чем на шумной тусовке. Не потому, что устала - просто тусы ее никогда не привлекали. Блейк Лайвли (фото: instagram.com/blakelively)

"Я настоящий домосед. В клубе не была никогда - разве что на концерте или вечеринке "Сплетницы". Мне это не интересно. А вот живая музыка - другое дело", - признается актриса.

Киану Ривз

Киану Ривз - мастер тишины и покоя. Его трудно поймать на каком-то громком событии, да и на премьеры он ходит только после долгих раздумий. Он избегает лишнего внимания и часто гуляет сам, без охраны и компании. Киану Ривз (фото: Википедия)

Сам Киану как-то признавал: ему комфортнее в одиночестве, чем среди вспышек фотокамер и шумной толпы.

Дженнифер Лоуренс

Эту знаменитость редко увидишь на вечеринках - не потому, что нет приглашений, а потому, что она этого просто не хочет. Дженнифер работает на полную, а свободное время предпочитает тратить на отдых, а не на ночные приключения. Дженнифер Лоуренс (фото: Википедия)

"Может, когда меня перестанут приглашать на проекты, я смогу больше времени уделять себе. Но пока - никаких вечеринок", - сказала актриса когда-то.

Бритни Спирс

Танцы в гостиной, селфи в постели и абсолютная самодостаточность - это о Бритни. Судя по ее соцсетям, идеальная вечеринка для нее - дома, с музыкой и хорошим настроением. Даже когда дети были маленькими, она самой счастливой чувствовала себя именно дома. Бритни Спирс (фото: instagram.com/britneyspears)

"На самом деле я скучная домоседка, которая любит время с детьми. Именно дома я счастлива", - признавалась певица.

Меган Фокс

Даже рядом с тусовщиком MGK Меган не превратилась в завсегдатая вечеринок. Да, иногда она появляется с ним на публике, но на самом деле она - домосед.

Тем более, совсем недавно актриса стала мамой в четвертый раз - сейчас ей точно не до вечеринок. Меган Фокс (фото: Getty Images)

"Не то чтобы я вообще не выхожу из дома, но все же... я домосед", - говорит актриса.

Зейн Малик

Бывший участник One Direction на самом деле никогда не был в восторге от вечеринок. Когда-то ему приходилось появляться на тусах, "потому что так надо", но душа его всегда жаждала тишины. Зейн Малик (фото: instagram.com/zayn)

"Я немного застенчив и неуклюж. Люди часто воспринимают это за плохой характер, но я просто люблю спокойствие", - честно рассказывал исполнитель.