Скандали їх не зламали: 5 акторів, які відновили кар’єру після репутаційного краху

Скандали, суперечки та конфлікти можуть серйозно підкосити кар’єру актора. Однак є й такі, хто, попри всі труднощі, зміг повернутися на великі екрани і знову завоювати любов публіки.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає про 5 акторів, які змогли не тільки подолати репутаційний крах, але й відновити свою кар'єру, повернувшись до великого кіно.

Шая Лабаф

Шая Лабаф настільки часто потрапляв у скандали, що, здається, став до них байдужим. Його ексцентричні вчинки вже не дивують фанатів, хоча він майже завжди йшов на межі ризику.

Зірці "Трансформерів" та "Німфоманки" пробачали багато: ДТП, боротьбу з алкоголізмом, конфлікти з колегами, зокрема з Алеком Болдуїном, сутички з протестувальниками проти Дональда Трампа та інші неприємні ситуації. Кадр з фільму "Мегалополіс"

А торік колишня дівчина Лабафа, співачка FKA Twigs, звинуватила його в побитті. Попри судові позови та негативну репутацію, актор продовжує працювати в кіно. Серед його останніх проєктів - "Мегалополіс" Френсіса Форда Копполи, який також потрапив у скандал через трейлер.

Роберт Дауні-молодший

Нині мало хто згадує, що на початку кар'єри Роберт Дауні-молодший був фактично вигнанцем в кіно через численні скандали, спричинені його залежністю від наркотиків. Жоден продюсер чи режисер не бажав з ним співпрацювати, а його життя стрімко йшло під укіс.

Одного разу актор навіть отримав 16 місяців ув'язнення за зберігання наркотичних речовин, носіння зброї та водіння в нетверезому стані. Однак, після примусового лікування та підтримки своєї майбутньої дружини, продюсера Сьюзан Левін, Дауні зміг позбутися своєї поганої репутації. Роберт Дауні-молодший (фото: Вікіпедія)

Його повернення до кіно стало справжнім тріумфом, а ролі у фільмах "Залізна людина" та "Месники" повернули йому любов шанувальників.

Джонні Депп

Скандал між Джонні Деппом і його екс-дружиною Ембер Херд не обговорював увесь світ. У 2016 році актор потрапив під звинувачення у фізичному та емоційному насильстві, що призвело до серйозних наслідків для його кар'єри. Бренди та кінокомпанії поспішно розірвали з ним контракти, а сам Депп опинився під тиском культури скасування. Джонні Депп (фото: Вікіпедія)

У 2020 році суд став на бік Херд, проте Депп не погодився з рішенням і подав новий позов про наклеп, щоб відновити свою репутацію. Лише 1 червня 2022 року суд ухвалив рішення на користь Деппа, однак актор не поспішав повернутися в кіно. Замість цього він присвятив більше часу музиці та живопису.

Лише у 2023 році Депп вирішив повернутися на екрани, зігравши Людовика XV у історичній драмі "Жанна Дюбаррі".

Вайнона Райдер

Кар'єра Вайнони Райдер стрімко розвивалась, поки у 2001 році вона не потрапила в центр скандалу, коли була заарештована за крадіжку продуктів і звинувачена у вживанні наркотиків. Актриса, яка колись була улюбленицею публіки, поводилася дивно, і лише згодом стало зрозуміло, що вона страждає від клептоманії. Вайнона Райдер (фото: Вікіпедія)

Після цього вона проходила деякий час лікування, а повернулася на екрани, коли отримала роль Джойс Байєрс у серіалі "Дуже дивні справи", що принесло їй нову популярність.

Торік знаменитість знову постала у культовій ролі Лідії Дітц у сиквелі "Бітлджус Бітлджус" Тіма Бертона. Фільм здобув схвальні відгуки, і глядачі, які сумували за актрисою, з радістю її підтримали.

Енсел Елгорт

Зірка фільмів "Дивергент" та "Малюк на драйві" Енсел Елгорт опинився в центрі скандалу на самому піку своєї кар'єри. Актору висунули звинувачення у зґвалтуванні неповнолітньої, але він категорично заперечує свою провину.

Елгорт стверджує, що його стосунки з дівчиною були за взаємною згодою, проте визнає, що його поведінка після розставання, коли він припинив спілкуватися з нею, була неправильною. Попри це, його фанати відвернулися від нього, і кар'єра актора дала серйозний злам: його перестали запрошувати на нові проєкти. Кадр з фільму "Вестсайдерська історія"