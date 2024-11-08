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Тушкована картопля з ковбасками: рецепт смачнющої ситної страви

Тушкована картопля з ковбасками - смачна страва для обіду чи вечері (колаж: РБК-Україна)
Автор: Людмила Рябухіна

Тушкована картопля - популярна страва серед українців завдяки своїй ситності та смаку. Зазвичай картоплю тушкують разом з м'ясом, але до страви також можна додати мисливські ковбаски - це зробить смак більш яскравим та насиченим.

Про те, як готувати тушковану картоплю з ковбасками, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Telegram-канал "рецепти від mil_alexx".

Що потрібно для тушкованої картоплі

Для того, щоб приготувати ситну і смачну страву з тушкованої картоплі і ковбасок, треба такі продукти:

  • вода - 1,5 л
  • картопля - 1 кг
  • куряче філе - 450 г
  • мисливські ковбаски - 250 г
  • морква - 150 г
  • болгарський перець - 150 г
  • цибуля - 150 г
  • олія - 30 г
  • сіль - до смаку
  • перець - до смаку
  • паприка - до смаку 
  • спеції - 2-3 ч. л.
  • зелень - до смаку

Як готувати тушковану картоплю з ковбасками

Щоб приготувати тушковану картоплю з ковбасками, спочатку наріжте м'ясо на великі шматочки, а мисливські ковбаски - широкими кружальцями.

Підготуйте цибулю - її треба почистити та нарізати на маленькі кубики. Моркву помийте, зніміть шкірку, а потім наріжте овоч на кружальця.

Видаліть плодоніжку та насіння з болгарського перцю, наріжте овоч на невеликі кубики. Зелень промийте, обсушіть та подрібніть ножем. Картоплю потрібно помити, почистити та нарізати на кубики середнього розміру.

Розігрійте в казанці або каструлі з товстими стінками олію, викладіть м'ясо і шматочки ковбасок. Курятину з ковбасками потрібно обсмажити до легкої скоринки на великому вогні, протягом 7-8 хвилин. Важливо якомога частіше перемішувати продукти. 

Потім додайте моркву та цибулю. Майбутню страву потрібно смажити ще протягом 7-8 хвилин, не забуваючи перемішувати.

Після цього додайте нарізаний болгарський перець, всипте сіль, паприку, спеції та мелений перець. Обережно перекладіть в каструлю нарізану картоплю та залийте інгредієнти водою.

Тушкувати картоплю з ковбасками та овочами потрібно на маленькому вогні, накривши каструлю кришкою. Коли овочі стануть повністю м'якими, присипте страву зеленню. Перемішайте тушковану картоплю - і страву можна подавати до столу.

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