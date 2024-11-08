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Тушеный картофель с колбасками: рецепт вкусного сытного блюда

Тушеный картофель с колбасками - вкусное блюдо для обеда или ужина (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Людмила Рябухіна

Тушеный картофель - популярное блюдо среди украинцев благодаря своей сытности и вкусу. Обычно картошку тушат вместе с мясом, но к блюду также можно добавить охотничьи колбаски - это сделает вкус более ярким и насыщенным.

О том, как готовить тушеный картофель с колбасками, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Telegram-канал "рецепти від mil_alexx".

Что нужно для тушеного картофеля

Для того чтобы приготовить сытное и вкусное блюдо из тушеной картошки и колбасок, нужны следующие продукты:

  • вода - 1,5 л
  • картофель - 1 кг
  • куриное филе - 450 г
  • охотничьи колбаски - 250 г
  • морковь - 150 г
  • болгарский перец - 150 г
  • лук - 150 г
  • растительное масло - 30 г
  • соль - по вкусу
  • перец - по вкусу
  • паприка - по вкусу
  • специи - 2-3 ч. л.
  • зелень - по вкусу

Как готовить картофель с колбасками

Чтобы приготовить тушеный картофель с колбасками, сначала нарежьте мясо на большие кусочки, а охотничьи колбаски - широкими кружочками.

Подготовьте лук - его нужно почистить и нарезать на маленькие кубики. Морковь помойте, снимите кожуру, а затем нарежьте овощ на кружочки.

Удалите плодоножку и семена из болгарского перца, нарежьте овощ на небольшие кубики. Зелень промойте, обсушите и измельчите ножом. Картофель нужно помыть, почистить и порезать на кубики среднего размера.

Разогрейте в котелке или кастрюле с толстыми стенками масло, выложите мясо и кусочки колбасок. Курятину с колбасками нужно обжарить до легкой корочки на большом огне в течение 7-8 минут. Важно как можно чаще перемешивать продукты.

Затем добавьте морковь и лук. Будущее блюдо нужно жарить еще в течение 7-8 минут, не забывая перемешивать.

После этого добавьте нарезанный болгарский перец, всыпьте соль, паприку, специи и молотый перец. Осторожно переложите в кастрюлю нарезанный картофель и залейте ингредиенты водой.

Тушить картошку с колбасками и овощами нужно на маленьком огне, накрыв кастрюлю крышкой. Когда овощи станут полностью мягкими, присыпьте блюдо зеленью. Перемешайте тушеный картофель - и блюдо можно подавать к столу.

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