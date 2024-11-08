Тушеный картофель с колбасками: рецепт вкусного сытного блюда

Что нужно для тушеного картофеля

Для того чтобы приготовить сытное и вкусное блюдо из тушеной картошки и колбасок, нужны следующие продукты:

вода - 1,5 л

картофель - 1 кг

куриное филе - 450 г

охотничьи колбаски - 250 г

морковь - 150 г

болгарский перец - 150 г

лук - 150 г

растительное масло - 30 г

соль - по вкусу

перец - по вкусу

паприка - по вкусу

специи - 2-3 ч. л.

зелень - по вкусу

Как готовить картофель с колбасками

Чтобы приготовить тушеный картофель с колбасками, сначала нарежьте мясо на большие кусочки, а охотничьи колбаски - широкими кружочками.

Подготовьте лук - его нужно почистить и нарезать на маленькие кубики. Морковь помойте, снимите кожуру, а затем нарежьте овощ на кружочки.

Удалите плодоножку и семена из болгарского перца, нарежьте овощ на небольшие кубики. Зелень промойте, обсушите и измельчите ножом. Картофель нужно помыть, почистить и порезать на кубики среднего размера.

Разогрейте в котелке или кастрюле с толстыми стенками масло, выложите мясо и кусочки колбасок. Курятину с колбасками нужно обжарить до легкой корочки на большом огне в течение 7-8 минут. Важно как можно чаще перемешивать продукты.

Затем добавьте морковь и лук. Будущее блюдо нужно жарить еще в течение 7-8 минут, не забывая перемешивать.

После этого добавьте нарезанный болгарский перец, всыпьте соль, паприку, специи и молотый перец. Осторожно переложите в кастрюлю нарезанный картофель и залейте ингредиенты водой.

Тушить картошку с колбасками и овощами нужно на маленьком огне, накрыв кастрюлю крышкой. Когда овощи станут полностью мягкими, присыпьте блюдо зеленью. Перемешайте тушеный картофель - и блюдо можно подавать к столу.