Тушили все неравнодушные: в Киеве на ходу загорелось авто (видео)

Инцидент произошел утром 21 мая в Оболонском районе на улице Макеевская.

В авто было установлено ГБО (газобаллонное оборудование), которое неравнодушные мужчины пытались перекрыть до приезда полицейских и спасателей.

По словам очевидцев, обе службы прибыли очень оперативно - полиция за три минуты, а ГСЧС - за четыре.

Ликвидировать ЧП удалось довольно быстро, и движение по дороге возобновили.

К счастью, в пожаре никто не травмировался, но машина достаточно серьезно повреждена.

Владелица авто говорит, что стояло сертифицированное ГБО и не понимает, что пошло не так.

В Киеве автомобиль загорелся посреди дороги

Пользователи соцсетей предполагают, что наиболее вероятной причиной пожара могло стать короткое замыкание где-то на проводке.