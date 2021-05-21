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Тушили все неравнодушные: в Киеве на ходу загорелось авто (видео)

Автор: Styler

В Киеве прямо во время движения загорелся автомобиль Ford. Очевидцы рассказали, что сначала был слышен хлопок, а затем переднюю часть авто резко охватило пламенем.

Шокирующее видео горящего авто опубликовать на Facebook-странице сообщества "Киев Оперативный".

Инцидент произошел утром 21 мая в Оболонском районе на улице Макеевская.

В авто было установлено ГБО (газобаллонное оборудование), которое неравнодушные мужчины пытались перекрыть до приезда полицейских и спасателей.

По словам очевидцев, обе службы прибыли очень оперативно - полиция за три минуты, а ГСЧС - за четыре.

Ликвидировать ЧП удалось довольно быстро, и движение по дороге возобновили.

К счастью, в пожаре никто не травмировался, но машина достаточно серьезно повреждена.

Владелица авто говорит, что стояло сертифицированное ГБО и не понимает, что пошло не так.

В Киеве автомобиль загорелся посреди дороги

Пользователи соцсетей предполагают, что наиболее вероятной причиной пожара могло стать короткое замыкание где-то на проводке.

К слову, это не единственный серьезный пожар, который уже успел произойти в столице 21 мая. Так, в Киеве горел ресторан "Кара-кум”, который расположен на Позняках.

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