В ресторане Киева произошел "адский" пожар (видео)
В Киеве в ночь на 21 мая загорелся ресторан. Заведение общественного питания под названием "Кара-кум" находится на улице Срибнокильской на Позняках.
Об этом сообщается на видео Киев Оперативный в Facebook.
Отмечается, что пламя полностью охватило заведение и его было видно за несколько километров. На место ЧП прибыли спасатели и пожарные. Вся информация уточняется.
В Киеве ночью загорелся ресторан
В то же время в самом ГСЧС официальной информации по поводу пожара пока не опубликовали.
В Киеве на Позняках горел ресторан (фото: Вартові Еспрессо)
В комментариях к видео пользователи отметили, что теперь ясно, куда ехали пожарные 20 минут.
- Теперь понятно, куда пожарка 20 мин назад ехала...
- Двигают конкурентов? Были предложение подарить землю? Ждём попытку построить новый домик на 25-30 этажей???
- Что же теперь, вендетта? Ждем теперь жареную пиццу!
Как мі ранее писали, в Ивано-Франковске загорелось складское помещение в районе аэропорта. Дым от пожара біло видно за десятки километров. Спасатели ликвидировали возгорание.