Гасили усі небайдужі: у Києві на ходу загорілось авто (відео)

Інцидент стався вранці 21 травня в Оболонському районі на вулиці Макіївська.

В авто було встановлене ГБО (газобалонне обладнання), яке небайдужі чоловіки намагалися перекрити до приїзду поліцейських та рятувальників.

За словами очевидців, обидві служби прибули дуже оперативно - поліція за три хвилини, а ГСЧС - за чотири.

Ліквідувати НП вдалося доволі швидко, і рух дорогою відновили.

На щастя, у пожежі ніхто не травмувався, але автівку достатньо серйозно пошкоджено.

Власниця авто каже, що стояло сертифіковане ГБО і не розуміє, що пішло не так.

У Києві автомобіль загорівся посеред дороги

Користувачі соцмереж припускають, що найімовірнішою причиною пожежі могло стати коротке замикання десь на проводці.