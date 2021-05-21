Гасили усі небайдужі: у Києві на ходу загорілось авто (відео)

У Києві прямо під час руху спалахнув автомобіль Ford. Очевидці розповіли, що спочатку було чутно хлопок, а потім передню частину авто різко охопило полум'ям.
Шокуюче відео палаючого авто опублікувати на Facebook-сторінці спільноти "Київ Оперативний".
Інцидент стався вранці 21 травня в Оболонському районі на вулиці Макіївська.
В авто було встановлене ГБО (газобалонне обладнання), яке небайдужі чоловіки намагалися перекрити до приїзду поліцейських та рятувальників.
За словами очевидців, обидві служби прибули дуже оперативно - поліція за три хвилини, а ГСЧС - за чотири.
Ліквідувати НП вдалося доволі швидко, і рух дорогою відновили.
На щастя, у пожежі ніхто не травмувався, але автівку достатньо серйозно пошкоджено.
Власниця авто каже, що стояло сертифіковане ГБО і не розуміє, що пішло не так.
У Києві автомобіль загорівся посеред дороги
Користувачі соцмереж припускають, що найімовірнішою причиною пожежі могло стати коротке замикання десь на проводці.
До слова, це не єдина серйозна пожежа, яка вже встигла статися у столиці 21 травня. Так, у Києві горів ресторан “Кара-кум”, який розташований на Позняках.