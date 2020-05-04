Турция перешла на условный карантин: как страна готовится к туристическому сезону

Карантин в Турции и туристический сезон (Коллаж РБК-Украина)

В Турции готовятся принимать туристов уже в середине лета

Карантин из-за пандемии коронавируса объявили с начала марта многие страны и некоторые их них прошли пик заболевания и начали снимать ограничения. В первую очередь, это страны, которые сильно зависят от сезонных рабочих из других стран, а также от туристической отрасли.

Одной из таких стран стала Турция, которая не стала вводить строгий карантин и уже начала приготовление к наплыву иностранцев на отдых. В программе "Ранок з Україною" председатель Федерации отельеров страны опроверг информацию об отмене all inclusiv, а также рассказал, какая ситуация в городах с наибольшим количеством инфицированных.

Турция выбрала собственный путь. Условный карантин – а именно комендантский час – действует только в выходные или во время праздников. В этот период гражданам выходить на улицу строго запрещено.

"Например, если во время карантина ты вышел в момент ограничения – это штраф от 3000 лир, а это достаточно большие деньги в Турции (11000 гривен)", – пояснила жительница Турции Лоли Ахметова.

В будни ограничений по передвижению нет. Президент Турции Эрдоган объявил, что вводить карантин в стране не нужно из экономических соображений. Турция будет работать в интересах экспорта. Поэтому большинство граждан ездят на производства и в офисы.

Среди мер – турецкие власти запретили выходить на улицы пенсионерам и людям до 20-ти лет. Также обязательное ношение масок. Без защиты не пустят ни в супермаркет, ни на базар. И хотя продажи медицинских масок в Турции запрещены, их выдают гражданам бесплатно.

"Есть специальные организации, в которые ты можешь написать о том, что тебе нужна маска, и государство дает бесплатно на каждого человека по 5 штук. Люди очень ответственные, и когда выходишь на улицу – действительно все в масках", – рассказала жительница Турции Татьяна Качанова.

Также государство обеспечивает всем необходимым своих граждан. В городах появились организации по доставке продуктов, воды и хлеба. Чаще всего их услугами пользуются во время комендантского часа.

Крайне трудно сейчас владельцам туристического и гостиничного бизнеса в Турции. Неутешительные прогнозы относительно возможного открытия границ могут нанести вред нынешнему туристическому сезону. Поэтому бизнесмены уже придумывают, как в условиях эпидемии обеспечить желающим надлежащий отдых.

"Будут получать сертификаты о том, что отель будет полностью продезинфицированный, о том, что люди там будут находиться в безопасности. Если эти отели получат сертификаты, они смогут начинать свою работу", – объяснила Лоли Ахметова.

Сначала отдыхать на турецких пляжах разрешат только местным. А вот принимать ли иностранцев – турецкие власти пока не решили. Конечно, бизнесмены боятся терять миллионные доходы от туристов. Поэтому есть версия, что в Турцию будут пускать граждан тех стран, которые "победили" коронавирус. Также Турция очень рассчитывает на туристов из азиатских стран. А вот наибольшее количество отдыхающих ждут на август этого года.

Напомним, ранее мы писали о том, как Дания быстро справилась с COVID-19 и вышла из карантина.