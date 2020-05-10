Туреччина ввела нові правила для іноземних туристів: що чекає українців на курортах

Що чекає українських туристів у Туреччині (Колаж РБК-Україна)

У Туреччині придумали список правил для іноземних туристів

Туреччина через пандемію коронавірусу закрила свої кордони для іноземців до 16 липня 2020 року. Проте в кінці літа і початку осені в країні планують відкрити деякі аеропорти та почати приймати іноземних туристів.

Відпочинок в турецьких готелях буде тепер за новими правилами та туристів чекають досить жорсткі обмеження:

В готелях будуть міряти температуру туриста на вході та видавати маску.

Правило соціальної дистанції прийде у такі області, як лобі та ресторан.

Шведський стіл буде! Але їжа буде подаватися за скляною панеллю.

Відстань на пляжі буде 1,5 метра.

Як повідомили в Міністерстві культури та туризму Туреччини, всі готелі та транспортні засоби будуть сертифіковані. У сертифікаційне дослідження будуть включені всі деталі від лобі готелю до номерів, від навчання працівників до відкритого буфету і ресторанів, від басейну і пляжу до конференц-залу.

Що буде включено в новий план:

Дезінфекційні засоби будуть включені у всі транспортні засоби для перевезення, бічні місця транспортних засобів будуть порожніми. Готелям буде надано дозвіл на розміщення до 60%. Якщо маски немає, то туристу по приїзду в готель її будуть видавати обов'язково. При в'їзді в готель вимірюватимуть температуру. На стійку реєстрації будуть додані лінії соціального захисту. В готелях розставлять попереджувальні знаки проти вірусу у різних точках, будуть розповсюджувати брошури та інформаційні замітки на різних мовах. Дезінфекційні засоби будуть в різних місцях готелю, щоб полегшити доступ від лобі до поверхів, від ліфта до коридорів. Поверхні з інтенсивним контактом по всьому об'єкту (дверні ручки, сенсорні екрани, панелі управління, робочі поверхні, кімнати відпочинку, кафетерії, поручні, станції миття рук, туалети) будуть регулярно дезінфікуватися. У зонах відпочинку, залах очікування, вестибюлях, фоє, будуть скорочені місця і стільці, щоб виключити скупчення людей. Кімнати після від'їзду туристів будуть повністю дезінфіковані та 12 годин вони будуть недоступні для наступних гостей. Будуть створені карантинні зони для надзвичайних ситуацій. Якщо у гостя підвищиться температура, почнеться кашель або погіршиться самопочуття, то його відправлять в зону карантину. Всіх правил соціальної дистанції будуть дотримуватися в басейнах, у зоні шезлонгів і житлових приміщеннях. Рівень хлору в басейнах буде підтримуватися на рівні 1-3 ч/млн у відкритих і від 1 до 1,5 ч/млн у закритих. Фітнес-центри та спа-зони в цьому році для туристів будуть закриті. Скрізь будуть висіти правила для туристів про соціальну дистанцію та використанню зон відпочинку в умовах карантину.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Грузія готується приймати іноземних туристів вже в липні 2020 року.