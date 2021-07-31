В Турции задержали мужчину, который может быть причастен к масштабным лесным пожарам (видео)
В Турции, где сейчас происходят масштабные пожары, задержали мужчину, которого подозревают в причастности к поджогам лесов в курортных регионах вблизи моря.
О задержании предполагаемого поджигателя сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
Как известно, пожары уже бушуют несколько дней.
Деталей задержания и мотивы пока неизвестны.
"Один человек задержан в связи с пожаром в Милас. Наш долг - найти тех, кто сжигает наши леса и сжигал свои легкие", - сказал президент.
Что известно о пожарах
28 июля лесные пожары вспыхнули в турецком городе Манавгат района Анталии. Тогда уже приблизился к населенным пунктам, в результате чего были эвакуированы жители трех микрорайонов.
К счастью украинцев среди пострадавших в лесных пожарах в Турции нет. Ведь в Министерство иностранных дел никто не обращался.
Огонь очень быстро приблизился к курортному Мармариса. Несколько отелей, прилегающих к опасной зоне, уже эвакуировали.
Кроме того, Украина направила два пожарных самолета в Турцию. Их привлекли к тушению масштабных пожаров.
В частности, жертвами лесных пожаров в Турции стало уже четыре человека. Огонь уже распространился на семь провинций. Последний человек погиб в Мармарисе. Из-за лесных пожаров уже пострадали 183 человек. Сейчас бушуют двадцать пожаров в семи провинциях Турции. Огонь уничтожил десятки домов.
О нет-почему именно турция блять pic.twitter.com/Wk7kIap6M9— moonity (@moonity_hope) July 28, 2021
Турция горит https://t.co/yTm58r23G2— АНДРЕЙ ИЛЬНИЦКИЙ /неофициальный блог/ (@amicableru) July 29, 2021
Ранее мы сообщали, что стало известно, планируется ли эвакуация украинцев из-за пожаров в Турции.