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В Турции задержали мужчину, который может быть причастен к масштабным лесным пожарам (видео)

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Турция, Суббота 31 июля 2021 21:51
В Турции задержали мужчину, который может быть причастен к масштабным лесным пожарам (видео) Фото: задержали предполагаемого поджигателя лесов в Турции (twitter.com/Aysel)
Автор: Тетяна Самарук

В Турции, где сейчас происходят масштабные пожары, задержали мужчину, которого подозревают в причастности к поджогам лесов в курортных регионах вблизи моря.

О задержании предполагаемого поджигателя сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Как известно, пожары уже бушуют несколько дней.

Деталей задержания и мотивы пока неизвестны.

"Один человек задержан в связи с пожаром в Милас. Наш долг - найти тех, кто сжигает наши леса и сжигал свои легкие", - сказал президент.

Что известно о пожарах

28 июля лесные пожары вспыхнули в турецком городе Манавгат района Анталии. Тогда уже приблизился к населенным пунктам, в результате чего были эвакуированы жители трех микрорайонов.

К счастью украинцев среди пострадавших в лесных пожарах в Турции нет. Ведь в Министерство иностранных дел никто не обращался.

Огонь очень быстро приблизился к курортному Мармариса. Несколько отелей, прилегающих к опасной зоне, уже эвакуировали.

Кроме того, Украина направила два пожарных самолета в Турцию. Их привлекли к тушению масштабных пожаров.

В частности, жертвами лесных пожаров в Турции стало уже четыре человека. Огонь уже распространился на семь провинций. Последний человек погиб в Мармарисе. Из-за лесных пожаров уже пострадали 183 человек. Сейчас бушуют двадцать пожаров в семи провинциях Турции. Огонь уничтожил десятки домов.

Ранее мы сообщали, что стало известно, планируется ли эвакуация украинцев из-за пожаров в Турции.

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