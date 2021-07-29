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Лесные пожары в Турции снова дошли до Мармариса: туристов эвакуируют

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Мармарис, Четверг 29 июля 2021 15:40
Лесные пожары в Турции снова дошли до Мармариса: туристов эвакуируют Фото: лесные пожары в Турции (twitter.com/haluklevent)
Автор: РБК-Украина

Лесные пожары в Турции снова дошли до курортного Мармариса. Несколько отелей, которые прилегают к опасной зоне, уже эвакуировали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на TRT Haber.

Сообщается, что лесной пожар вспыхнул около 13:05 по неизвестной причине. Пламя быстро распространилось по обширной территории, в район бедствия направили большое количество лесных бригад и вертолетов.

Также сообщается, что из-за близости пожара к жилым районам меры предосторожности были приняты в отелях, из которых уже эвакуировали персонал и туристов.

По словам министра сельского и лесного хозяйства Турции Бекира Пакдемирли, на тушение направили 30 пожарных машин, пять вертолетов и один самолет.

Напомним, на этой неделе уже горели леса вблизи Мармариса, пострадавших среди украинских туристов не было.

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пожар Турция туристы
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