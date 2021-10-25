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В Турции украинка в воздухе столкнулась с другим парашютистом и упала в море (видео)

Автор: Роман Мирончук

В воскресенье, 24 октября, во время фестиваля воздушных игр в г. Фетхие в Турции украинская парашютистка столкнулась в воздухе с другим спортсменом и упала в море.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-секретаря Министерства иностранных дел Украины Олега Николенко.

К счастью девушку спасла местная береговая охрана. Украинку вытащили из воды и госпитализировали.

Турецкие СМИ сообщили о том, что украинка совершала одиночный прыжок со 1700-метровой высоты, с горы Бабадаг. Она столкнулась с пилотом, который летел в тандеме на высоте около 20 метров. В результате 3 человека упали в море.

Видео инцидента снимали на телефоны очевидцы. Позже оно появилось в сети.

Украинка столкнулась с парашютистом и упала в море (видео: YouTube)

В каком состоянии находится украинка

По словам Николенко, жизни девушки ничего не угрожает и ее состояние удовлетворительное. Украинские консулы следят за ее реабилитацией.

Напомним, украинцы устроили драку на борту самолета в Польшу. Инцидент произошел на рейсе из Харькова в Краков. По прибытию в аэропорт агрессивных мужчин оштрафовали, и одного из них вывели в наручниках.

Мы также писали о том, что на рейсе из Египта возник конфликт и украинку готовы были оставить на чужбине.

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