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Украинская парашютистка сорвалась в море в Турции. МИД рассказал о ее состоянии

Новина українською →
Турция, Понедельник 25 октября 2021 11:04
Украинская парашютистка сорвалась в море в Турции. МИД рассказал о ее состоянии Фото: пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко (twitter.com/OlegNikolenko)
Автор: Дмитрий Левицкий

В воскресенье, 24 октября во время фестиваля воздушных игр в г. Фетхие провинции Мугла в Турции сорвалась в море украинская парашютистка. Она была спасена турецкой береговой охраной и госпитализирована.

Об этом РБК-Украина сообщил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

По его словам, консульство Украины в Анталии срочно связалось с организаторами фестиваля и больницей для оказания гражданке консульской помощи.

"Состояние ее здоровья удовлетворительное, угроз жизни нет. Украинские консулы следят за реабилитацией пострадавшей украинки", - рассказал Николенко.

Напомним, вчера в СМИ появилась информация о том, что парапланеристка из Украины совершала одиночный прыжок со 1700-метровой высоты, с горы Бабадаг. В это время ее парашют по неопределенной причине упал в море.

Сообщалось, что украинку госпитализировали, однако о состоянии ее здоровья не было известно.

Кроме того, турецкие СМИ позже сообщили о столкновении и падении трех турецких парашютистов.

Указано, что пострадавших вытащили из воды и доставили в больницу. Из них, как сообщали в медиа, один в тяжелом состоянии, а угрозы жизни двум другим нет.

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