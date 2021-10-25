Украинская парашютистка сорвалась в море в Турции. МИД рассказал о ее состоянии
В воскресенье, 24 октября во время фестиваля воздушных игр в г. Фетхие провинции Мугла в Турции сорвалась в море украинская парашютистка. Она была спасена турецкой береговой охраной и госпитализирована.
Об этом РБК-Украина сообщил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.
По его словам, консульство Украины в Анталии срочно связалось с организаторами фестиваля и больницей для оказания гражданке консульской помощи.
"Состояние ее здоровья удовлетворительное, угроз жизни нет. Украинские консулы следят за реабилитацией пострадавшей украинки", - рассказал Николенко.
Напомним, вчера в СМИ появилась информация о том, что парапланеристка из Украины совершала одиночный прыжок со 1700-метровой высоты, с горы Бабадаг. В это время ее парашют по неопределенной причине упал в море.
Сообщалось, что украинку госпитализировали, однако о состоянии ее здоровья не было известно.
Кроме того, турецкие СМИ позже сообщили о столкновении и падении трех турецких парашютистов.
Указано, что пострадавших вытащили из воды и доставили в больницу. Из них, как сообщали в медиа, один в тяжелом состоянии, а угрозы жизни двум другим нет.