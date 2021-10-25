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У Туреччині українка в повітрі зіткнулася з іншим парашутистом і впала в море (відео)

Автор: Роман Мирончук

У неділю, 24 жовтня, під час фестивалю повітряних ігор в м.Фетхіє в Туреччині українська парашутистка зіткнулася в повітрі з іншим спортсменом і впала в море.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-секретаря Міністерства закордонних справ України Олега Ніколенка.

На щастя дівчину врятувала місцева берегова охорона. Українку витягли з води і госпіталізували.

Турецькі ЗМІ повідомили про те, що українка здійснювала одиночний стрибок зі 1700-метрової висоти, з гори Бабадаг. Вона зіткнулася з пілотом, який летів в тандемі на висоті близько 20 метрів. В результаті 3 людини впали в море.

Відео інциденту знімали на телефони очевидці. Пізніше воно з'явилося в мережі.

Українка зіткнулася з парашутистом і впала в море (відео: YouTube)

В якому стані перебуває Українка

За словами Ніколенка, життю дівчини нічого не загрожує і її стан задовільний. Українські консули стежать за її реабілітацією.

Нагадаємо, українці влаштували бійку на борту літака до Польщі. Інцидент стався на рейсі з Харкова до Кракова. По прибуттю в аеропорт агресивних чоловіків оштрафували, і одного з них вивели в наручниках.

Ми також писали про те, що на рейсі з Єгипту виник конфлікт і українку готові були залишити на чужині.

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