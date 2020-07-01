Туристов предупредили об опасном явлении в Азовском море: тонут даже первоклассные пловцы

В Азовском море отдыхающие могут столкнуться с одним из самых опасных явлений на воде, которое даже для первоклассных пловцов может закончиться трагедией. Отбойное течение или рип (rip current) способно затащить человека подальше в море на большой скорости, ка бы он не пытался грести обратно к берегу.

В таких случаях очень важно не паниковать и знать правила поведения, чтобы выбраться на сушу живыми. Об этом передает "РИА Мелитополь".

Отбойное течение в мелководных морях с пологим и низинным берегом, который обрамляет песчаные косы, мели и островки - наиболее опасно. Рип называют еще "рекой" в море, где течение от суши может достигать очень большой силы и скорости (до 3 метров в секунду).

Обратное течение в сторону моря идет перпендикулярно берегу.

Такие коридоры возникают в любых местах пляжа, у самого берега, во время приливов.

"Волны, одна за другой, накатывают и приносят все больше и больше воды, затем с разной скоростью уходят обратно в море или океан, образуя обратное течение. Выглядит это как река", - говорится в материале.

Обычно коридор рипа довольно узкий (2-3 метра со скоростью течения 4-5 км/ч), но иногда могут возникать отбойные течения шириной до 50 метров и длиной до 200-400 метров со скоростью до 15 км/ч.

Как распознать отбойное течение, чтобы в него не попасть

Рип можно заметить по таким 4 знакам:

видимый канал бурлящей воды, перпендикулярный берегу

прибрежная зона с измененным цветом воды

участок пены, морской растительности или пузырей устойчиво движется от берега в открытое море

разрыв в общей структуре приливных волн (сплошная полоса волн, а посередине 5-10-метровый разрыв)

Отмечается также, что 80% опасных спонтанно возникающих рипов никак визуально себя не проявляют.

Отбойное течение может подхватить и понести в море человека не далеко от берега, стоящего даже стоя в воде по пояс.

Правила поведения в отбойном течении

Нельзя паниковать и тратить бесполезно собственные силы

Не боритесь с течением и не гребите обратно к суше - это бесполезно. Грести нужно параллельно берегу

Если рип широкий (десятки метров) и выбраться из него не получается, лучше просто расслабиться - обратное течение обычно недолгое, и уже минут через 5 оно может прекратиться или заметно ослабнуть. После этого отплывите метров на 50-100 сначала в сторону, а уже потом к берегу - но не сразу к суше, ведь рип может снова возникнуть в том месте через несколько минут.

В Азовском море может возникать отбойное течение - что важно знать (Фото: ria-m.tv)

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