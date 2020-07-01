Туристів попередили про небезпечне явище в Азовському морі: тонуть навіть першокласні плавці

Відпочиваючим на Азовському морі розповіли про правила поведінки при ріпі та як розпізнати розривну течію
В Азовському морі відпочиваючі можуть зіткнутися з одним з найнебезпечніших явищ на воді, яке навіть для першокласних плавців може закінчитися трагедією. Розривна течія або ріп (rip current) здатна затягнути людину подалі в море на великій швидкості, як би вона не намагалася гребти назад до берега.
У таких випадках дуже важливо не панікувати і знати правила поведінки, щоб вибратися на сушу живими. Про це передає "РІА Мелітополь".
Розривна течія в мілководних морях з пологим і низинним берегом, який обрамляє піщані коси, мілини та острівці - найбільш небезпечна. Ріп називають ще "рікою" в морі, де течія від суші може досягати дуже великої сили та швидкості (до 3 метрів на секунду).
Зворотна течія в бік моря йде перпендикулярно березі.
Такі коридори виникають в будь-яких місцях пляжу, біля самого берега, під час припливів.
"Хвилі, одна за одною, накочують і приносять все більше і більше води, потім з різною швидкістю йдуть назад у море або океан, утворюючи зворотну течію. Виглядає це як річка", - йдеться в матеріалі.
Зазвичай коридор ріпа досить вузький (2-3 метри зі швидкістю течії 4-5 км/год), але іноді можуть виникати розривні течії шириною до 50 метрів і довжиною до 200-400 метрів зі швидкістю до 15 км/год.
Ріп можна помітити за такими 4 знаками:
Зазначається також, що 80% небезпечних спонтанно виникаючих ріпів візуально ніяк себе не проявляють
Розривна течія може підхопити та понести в море людину не далеко від берега, яка стоїть навіть у воді по пояс.
В Азовському морі може виникати розривна течія - що важливо знати (Фото: ria-m.tv)
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Автор: Володимир Костирін