Туристів попередили про небезпечне явище в Азовському морі: тонуть навіть першокласні плавці

В Азовському морі відпочиваючі можуть зіткнутися з одним з найнебезпечніших явищ на воді, яке навіть для першокласних плавців може закінчитися трагедією. Розривна течія або ріп (rip current) здатна затягнути людину подалі в море на великій швидкості, як би вона не намагалася гребти назад до берега.

У таких випадках дуже важливо не панікувати і знати правила поведінки, щоб вибратися на сушу живими. Про це передає "РІА Мелітополь".

Розривна течія в мілководних морях з пологим і низинним берегом, який обрамляє піщані коси, мілини та острівці - найбільш небезпечна. Ріп називають ще "рікою" в морі, де течія від суші може досягати дуже великої сили та швидкості (до 3 метрів на секунду).

Зворотна течія в бік моря йде перпендикулярно березі.

Такі коридори виникають в будь-яких місцях пляжу, біля самого берега, під час припливів.

"Хвилі, одна за одною, накочують і приносять все більше і більше води, потім з різною швидкістю йдуть назад у море або океан, утворюючи зворотну течію. Виглядає це як річка", - йдеться в матеріалі.

Зазвичай коридор ріпа досить вузький (2-3 метри зі швидкістю течії 4-5 км/год), але іноді можуть виникати розривні течії шириною до 50 метрів і довжиною до 200-400 метрів зі швидкістю до 15 км/год.

Як розпізнати розривну течію, щоб в нї не потрапити

Ріп можна помітити за такими 4 знаками:

видимий канал бурливої води, перпендикулярний берегу

прибережна зона зі зміненим кольором води

ділянка піни морської рослинності або бульбашок стійко рухається від берега у відкрите море

розрив у загальній структурі приливних хвиль (суцільна смуга хвиль, а посередині 5-10-метровий розрив)

Зазначається також, що 80% небезпечних спонтанно виникаючих ріпів візуально ніяк себе не проявляють

Розривна течія може підхопити та понести в море людину не далеко від берега, яка стоїть навіть у воді по пояс.

Правила поведінки у розривній течії

Не можна панікувати та витрачати марно власні сили

Не боріться з течією і не гребіть назад до суші - це марно. Гребти потрібно паралельно лінії берегу

Якщо ріп широкий (десятки метрів) і вибратися з нього не виходить, краще просто розслабитися - розривна течія зазвичай недовга, і вже хвилин через 5 вона може припинитися або помітно ослабнути. Після цього відпливіть метрів на 50-100 спочатку в бік, а вже потім до берега - але не відразу до суші, адже ріп може знову виникнути в тому місці через кілька хвилин.

В Азовському морі може виникати розривна течія - що важливо знати (Фото: ria-m.tv)

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