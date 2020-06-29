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На популярном украинском курорте волны накрывают туристов (видео)

STYLERЖизнь    29.06.2020 - 13:42
На популярном украинском курорте волны накрывают туристов (видео)
В Бердянске разыгрался шторм (фото: pixabay.com)

На Азовском море разыгрался шторм

На популярном украинском курорте Азовского моря - в Бердянске, 29 июня, в понедельник разыгрался серьезный шторм. На пляже Лиски волны практически накрывали отдыхающих. Об этом сообщает издание "Апостроф".

"На Азовском море сегодня шторм. Переполненный людьми бердянский пляж Лиски захлестывает водой", - подписал автор видео под роликом.

Шторм на Азовском море (YouTube)

Судя по видеоролику, людей в воде огромные волны не смущают. Они с удовольствием покачиваются на волнах и наслаждаются отдыхом. Также видно, что по пляжу гуляет сильный ветер

Отметим, что ранее мы писали про популярный курорт Кирилловка, на котором замечено уже много людей. Также в море там наблюдается много медуз.

Как мы ранее сообщали, появилось видео огромной толпы на улицах Одессы.

Ранее в сети появились также видео, как соблюдается карантин на пляжах Одессы днем. Ситуация очень похожая с вечерней.

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Автор: Людмила Жукова

Теги Новости Украины курорт
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