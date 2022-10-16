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Турецький пиріг без грама борошна: ніжніше ви точно не куштували

Скриншот відео: Як приготувати турецький пиріг
Автор: Світлана Мащенко

Турецький пиріг - унікальний спосіб приготування випічки без додавання борошна. Його печуть на основі йогуртового тіста, завдяки чому текстура виходить дуже ніжною та повітряною.

Рецептом поділилася відома українська блогерка Alina FooDee.

Інгредієнти на форму 22 см:

  • Йогурт - 400 г
  • Яйце велике - 4 шт.
  • Цукор - 100 г
  • Ванільний цукор - 10 г
  • Кукурудзяний крохмаль - 75 г
  • Сіль - щіпка
  • Цедра лимона - за смаком

Покрокове приготування

Розділіть яйця на жовтки та білки. Додайте дрібку солі до білків і збийте до пишності.

Збийте жовтки, цукор, ванільний цукор та йогурт до однорідного стану. За бажання можна додати цедру лимона. Пиріг буде ще смачнішим.

Акуратно вмішайте збиті білки.

Вистеліть пергаментом дно та боки форми. Щоб пергамент краще тримався, можна змастити боки та дно рослинною олією.

Вилийте тісто у форму. Випікайте 40-50 хвилинмінути при температурі 170 градусів. Дайте готовому пирогу охолонути у формі. Потім дістаньте із форми і посипте цукровою пудрою.

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