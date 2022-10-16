Турецький пиріг без грама борошна: ніжніше ви точно не куштували

Інгредієнти на форму 22 см:

Йогурт - 400 г

Яйце велике - 4 шт.

Цукор - 100 г

Ванільний цукор - 10 г

Кукурудзяний крохмаль - 75 г

Сіль - щіпка

Цедра лимона - за смаком

Покрокове приготування

Розділіть яйця на жовтки та білки. Додайте дрібку солі до білків і збийте до пишності.

Збийте жовтки, цукор, ванільний цукор та йогурт до однорідного стану. За бажання можна додати цедру лимона. Пиріг буде ще смачнішим.

Акуратно вмішайте збиті білки.

Вистеліть пергаментом дно та боки форми. Щоб пергамент краще тримався, можна змастити боки та дно рослинною олією.

Вилийте тісто у форму. Випікайте 40-50 хвилинмінути при температурі 170 градусів. Дайте готовому пирогу охолонути у формі. Потім дістаньте із форми і посипте цукровою пудрою.