Турецкий пирог без грамма муки: нежнее вы точно не пробовали

Ингредиенты на форму 22 см:

Йогурт - 400 г

Яйцо крупное - 4 шт.

Сахар - 100 г

Ванильный сахар - 10 г

Кукурузный крахмал - 75 г

Соль - щепотка

Цедра лимона - по вкусу

Пошаговое приготовление

Разделите яйца на желтки и белки. Добавьте щепотку соли к белкам и взбейте до пышности.

Взбейте желтки, сахар, ванильный сахар и йогурт до однородного состояния. По желанию можно добавить цедру лимона. Пирог будет еще вкуснее.

Аккуратно вмешайте взбитые белки.

Выстелите пергаментом дно и бока формы. Чтобы пергамент лучше держался, можно смазать бока и дно растительным маслом.

Вылейте тесто в форму. Выпекайте 40-50 минут при температуре 170 градусов. Дайте готовому пирогу остыть в форме. Потом достаньте из формы и посыпьте сахарной пудрой.