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Турецкий пирог без грамма муки: нежнее вы точно не пробовали

Скриншот видео: Как приготовить турецкий пирог
Автор: Светлана Мащенко

Турецкий пирог - уникальный способ приготовления выпечки без добавления муки. Его пекут на основе йогуртового теста, благодаря чему текстура получается очень нежной и воздушной.

Рецептом поделилась известная украинская блогер Alina FooDee.

Ингредиенты на форму 22 см:

  • Йогурт - 400 г
  • Яйцо крупное - 4 шт.
  • Сахар - 100 г
  • Ванильный сахар - 10 г
  • Кукурузный крахмал - 75 г
  • Соль - щепотка
  • Цедра лимона - по вкусу

Пошаговое приготовление

Разделите яйца на желтки и белки. Добавьте щепотку соли к белкам и взбейте до пышности.

Взбейте желтки, сахар, ванильный сахар и йогурт до однородного состояния. По желанию можно добавить цедру лимона. Пирог будет еще вкуснее.

Аккуратно вмешайте взбитые белки.

Выстелите пергаментом дно и бока формы. Чтобы пергамент лучше держался, можно смазать бока и дно растительным маслом.

Вылейте тесто в форму. Выпекайте 40-50 минут при температуре 170 градусов. Дайте готовому пирогу остыть в форме. Потом достаньте из формы и посыпьте сахарной пудрой.

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