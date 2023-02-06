В Турции землетрясение разрушило историческую крепость Газиантеп из списка ЮНЕСКО

Что известно о разрушении

Отмечается, что крепость из списка ЮНЕСКО обрушилась частично.

На кадрах видно, что часть крепостных стен обвалилась полностью, другие части - наполовину. Сейчас неизвестно, удастся ли их полностью восстановить.

Крепость Газиантеп была построена еще до Новой Эры, затем ее перестроили римляне.

Также пострадала цитадель Алеппо в Сирии, являющаяся объектом всемирного наследия ООН.

Для справки

Крепость Газиантеп находится на холме высотой 25-30 м. Точных данных о дате и авторе постройки нет, но первые упоминания о ней датируются II - III веками нашей эры. С 2002 года археологи вели на территории крепости раскопки, во время которых было сделано множество открытий, раскрывающих детали жизни народов этого региона. На территории объекта расположен музейный комплекс, который посвящен теме обороны Газиантепа от французских солдат в ходе Первой мировой войны.

Так выглядела крепость до разрушения (фото: tury.club)